Harry Potter : voici les 16 sorciers et sorcières les plus puissants

Il y a eu des sorcières et des sorciers incroyablement puissants tout au long de la saga Harry Potter. Voici les 16 plus forts de tous les temps.

Bien qu'Harry Potter soit le personnage central des livres et des films auxquels il prête son nom, il est loin d'être le sorcier le plus puissant à y figurer. Des personnages de second plan se sont révélés bien plus doués que lui à plusieurs reprises. Le monde de Harry Potter regorge d’ailleurs de nombreux très habiles sorcières et sorciers. Qu'ils soient plutôt protecteurs ou plutôt dévastateurs dans l'âme, voici un classement des plus forts d'entre eux, jusqu'au numéro 1, le plus puissant d'entre tous.

16 - Minerva McGonagall

La véritable étendue du pouvoir du professeur McGonagall n'est jamais vraiment explorée. Toutefois, on sait que la directrice ajointe de Poudlard - où elle enseigne la Métamophose - a longtemps travaillé auprès d'Albus Dumbledore, donc qu'elle a probablement développé une vaste connaissance de la sorcellerie. Figure parentale pour Harry à ses débuts l'école de magie, elle a notamment protégé l'école et ses élèves des Mangemorts.

15 - Molly Weasley

Sorcière de Sang-Pur et mère de sept enfants, Molly Weasley est membre du deuxième Ordre du Phénix. Elle a participé à la bataille de Poudlard où elle a tué la redoutable Mangemort Bellatrix Lestrange qui avait failli tuer sa fille Ginny. Tout comme Lily Potter, qui était parvenue à sauver Harry au tout début de la saga, son amour maternel et son instinct de protection lui ont conféré une puissance phénoménale.

14 - Sirius Black

Preuve de sa puissance et de son intelligence, Dumbledore l’avait invité dans l’Ordre du Phénix original pendant la première guerre, alors qu’il était à peine sorti de l’école. Sa capacité à se transformer en chien, qui lui donne la qualité rare d'Animagus, l'a aidé lorsqu'il a été accusé d'avoir trahi ses amis James et Lily Potter. Cette habilité a aussi permis au parrain de Harry Potter, pendant sa détention à Azkaban, d'échapper aux Détraqueurs.

13 - Hermione Granger

Hermione marche dans l’ombre de son célèbre ami Harry tout au long de la saga, mais elle est l'une des sorcières les plus intelligentes de Poudlard. Bien qu'elle soit née de parents moldus, Hermione se révèle être une puissante sorcière et joue un rôle déterminant dans la défaite de Voldemort. D’une loyauté sans faille, elle démontre aussi une détermination sans borne dans son apprentissage de la magie. Elle s’avère d’ailleurs très douée pour les charmes et les sorts, et ses conseils sont très précieux. Elle a sauvé à plusieurs reprises la situation, notamment en utilisant le Retourneur de temps.

12 - Severus Rogue

Le professeur Rogue est sans aucun doute l'un des sorciers les plus puissants de l'univers Harry Potter. En apparence ennemi du garçon, il s'est avéré plus tard qu'il était, au nom de l'amour infini qu'il portait à Lily Potter, son protecteur. En tant que sorcier de sang-mêlé, il a joué un rôle important dans les deux guerres contre Voldemort. Quant à ses capacités magiques, il connaissait bien les forces du mal, mais savait aussi se défendre contre elles. Severus Rogue, ou «le Prince de Sang-Mêlé» a servi non seulement en tant que maître des potions, mais également en tant que directeur de la maison Serpentard, professeur de défense contre les forces du mal, puis directeur de Poudlard après la mort de Dumbledore. De plus, il était membre de l'Ordre du Phénix, et il était l'un des seuls Mangemorts qui a réussi à faire croire à Voldemort qu'il était de son côté. Il était en fait le seul Mangemort capable de conjurer un Patronus.

Après être retourné au service du Seigneur des Ténèbres et avoir tué son ami Dumbledore pour protéger Harry, Rogue est parvenu à cacher ses véritables intentions à Voldemort en utilisant le pouvoir de l'Occlumencie, qui consiste à bloquer son esprit contre les tentatives de pénétration extérieure. Voldemort étant maître dans le Legilimens (sortilège qui permet de s'introduire dans l'esprit d'une personne), l'exploit de Rogue est d'autant plus impressionnant.

11 - Bellatrix Lestrange

Entièrement dévouée à Voldemort, Bellatrix Lestrange était une Mangemort. Puissante guerrière du côté obscure, elle est née dans la famille Black, où elle a été élevée dans la croyance en la supériorité des sangs purs (croyance que remettra en cause son cousin Sirius). Elle méprise les Moldus, surtout ceux qui ont osé s’aventurer dans le monde des sorciers. Particulièrement sadique, elle prend un malin plaisir à faire souffrir ses ennemis et s'avère capable des pires crimes. Experte en occlumencie, sa malédiction fétiche est Endoloris. Parmi ses méfaits, on compte la torture des parents de Neville, l’assassinat de Dobby, ou encore le meurtre de Sirius Black.

10 - Credence Bellebosse

Né sorcier (attention gros spoiler, il est le fils d'Abelforth Dumbledore), Credence a vu tout au long de son enfance ses pouvoirs réprimés par sa mère adoptive, une Américaine vouée à l'éradication de la magie qui lui infligeait des sévices physiques et psychologiques. Le fait d’avoir contenu sa magie et d’avoir vécu des traumatismes pendant de nombreuses années a fait se développer en lui une force parasite sombre appelée Obscurus, ce qui a fait de lui un Obscurial. Très dangereux, les êtres de cette nature peuvent, s'ils sont poussés à un point de rupture émotionnel, perdre le contrôle d’eux-mêmes et libérer un pouvoir extrêmement destructeur.

Habituellement, ceux qui sont affligés par un Obscurus meurent avant d'avoir dix ans, mais Credence a réussi à survivre jusqu'à l'âge adulte. Incroyablement puissant malgré lui, Credence a, à chaque fois que ses émotions prenaient le dessus sur lui, fait se déchainer un déluge de ravages autour de lui. Grindelwald voulait, en utilisant la haine et le ressentiment que Credence nourrissait envers la famille qui l'avait abandonné alors qu'il était bébé, utiliser le pouvoir de l'Obscurus pour vaincre Dumbledore.

9 - Nicolas Flamel

Alchimiste de génie, le créateur de la pierre philosophale, l'un des objets les plus magiques du monde magique, est l'un des sorciers légendaires quasi immortels de l'univers Harry Potter. Grâce à son élixir d'immortalité, il a eu plus de 700 ans pour perfectionner ses pouvoirs magiques et il a apporté sa contribution à la lutte contre Grindelwald.

8 - Harry Potter

S’il ne mérite pas la première place du «sorcier le plus puissant», Harry Potter est l'un des sorciers les plus influents et les plus brillants de l’univers crée par J.K. Rowling, à qui il prête son nom. Un statut qu’il doit à sa volonté et son courage sans limites, à ses amitiés aussi (que serait-il devenu sans l’aide précieuse d’Hermione ?), mais a également d’impressionnantes capacités pour un si jeune sorcier. Il a notamment réussi l’exploit de créer son premier Patronus à seulement 13 ans. Il a également dû surmonter la partie de Lord Voldemort qui vivait en lui en tant qu'Horcruxe. Harry se révèle non seulement être un sorcier compétent, mais il possède aussi plusieurs pouvoirs spéciaux, tels que le Fourchelangue, cette capacité de parler aux serpents. Il sait user avec intelligence de la cape d'invisibilité et s’avère très habile sur un balai. Lors d'un de ses duels avec Voldemort, il parvient à dévier un mortel Aveda Kedavra avec un Expelliarmus. Preuve de sa grande puissance, quand sa baguette a affronté celle de «Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom» - toutes les deux fabriquées à l'aide d'une plume du phénix de Dumbledore - il s'est crée un Priori Incantatum, un phénomène au cours duquel celui qui prend le dessus dans le duel (ici Harry) oblige l'autre à révéler les derniers sorts invoqués.



7 - Alastor Maugré

Alastor Maugré alias Fol Œil, est considéré comme l’un des meilleurs Aurors de l’Histoire. Spécialisé dans la défense contre les forces du mal, il a été choisi pour être professeur à Poudlard, (avant que Barty Croupton Jr. ne prenne sa place en prenant son apparence grâce au Polynectar). Membre crucial de l'Ordre du Phénix, le véritable Alastor a utilisé ses grandes capacités magiques pour lutter contre Voldemort. Il est particulièrement doué pour le vol, les potions, l'apparition, l'herbologie, la magie sans baguette et les charmes. Il faudra la combinaison de la trahison Mondingus Fletcher et de l'immense fureur de Voldemort pour le faire tomber.

6 - Godric Gryffondor

Godric Gryffondor est l'un des quatre fondateurs de Poudlard. Il était ami avec Salazar Serpentard jusqu’à ce que ce dernier se montre farouchement opposé à l’arrivée d'étudiants nés de moldus à Poudlard. Courageux, déterminé et bon, il est l'un des sorciers les plus brillants de son temps.

5 - Salazar Serpentard

Considéré comme l'un des sorciers les plus puissants du Moyen Âge, il s’est notamment démarqué de ses pairs pour sa capacité à communiquer avec les serpents. Doué pour entrer dans l'esprit des gens, il maîtrise parfaitement la sorcellerie. Détermination, ruse et pureté du sang, tels étaient ses maîtres-mots au moment de sélectionner de nouveaux étudiants. Les livres ne fournissent pas beaucoup de détails sur les fondateurs de Poudlard pour évaluer avec précision leur pouvoir magique, mais le fait que Salazar ait pu cacher la chambre des secrets démontre une certaine habileté.

4 - Merlin

Bien qu'il soit à peine mentionné dans les livres et les films Harry Potter, Merlin, personnage fictif qui apparaît dans de nombreuses légendes autour du roi Arthur, reste une figure importante. Celui qui est aussi connu sous le nom de Prince des Enchanteurs a notamment une carte de Chocogrenouille à son effigie, et une décoration porte son nom : l'Ordre de Merlin. Selon Pottermore, Merlin a fréquenté l'école de sorcellerie de Poudlard. Bien qu'il ait été affilié à Serpentard, Merlin détestait la magie noire et est devenu plus tard un ennemi juré de la sorcière Morgane.

3 - gellert Grindelwald

Gellert Grindelwald était le sorcier noir le plus infâme du monde avant Lord Voldemort. D'une puissance phénoménale, il était mû par une ambition sans borne et sans scrupules, rêvant d’un ordre mondial sorcier qui régnerait en maître sur les Moldus. Il s'est plongé dans la magie noire alors qu'il étudiait à Durmstrang, l'une des huit écoles de sorcellerie les plus importantes au monde. Bien qu'il ait été expulsé pour avoir attaqué d'autres étudiants, il a continué à expérimenter la magie noire et s'est finalement lié d'amitié (et attention spoiler, et d'amour) avec le jeune Dumbledore. Grindelwald s'est laissé dévorer par ses propres visions de grandeur. Il a cherché à conquérir les Moldus, qu'il considérait comme inférieurs. Habile meneur d'hommes, il a réussi à convaincre de nombreux sorciers et sorcières puissants de se joindre à sa cause.

2 - Lord Voldemort

Considéré comme le sorcier noir le plus puissant de tous les temps, Voldemort alias Tom Jedusor, était obsédé par son ascendance de sang-mêlé et a tout au long de sa longue existence cherché à conquérir le pouvoir sur le monde et l'immortalité. Pour acquérir cette dernière, il a utilisé les meurtres de ses ennemis pour diviser son âme en six et créer son propre ensemble d'Horcruxes. Ceux-ci l'ont rendu immortel pendant un certain temps. Voldemort a recruté un groupe de magiciens forts et partageant la même haine pour les Moldus que lui pour devenir ses serviteurs, les Mangemorts. Il était capable de maîtriser la magie élémentaire (sans baguette).

Mais aussi puissant qu'il soit, il n'a cependant pas réussi à éliminer Harry alors qu'il était bébé - protégé par l'amour inconditionnel de sa mère Lily Potter. Le manque d'amour est finalement le talon d'Achille de Voldemort. «N'aie pas pitié des morts [...]. Aie plutôt pitié des vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour», avait d'ailleurs conseillé Dumbledore à Harry...

1 - Albus Dumbledore

Le directeur de Poudlard et le fondateur de l'Ordre du Phénix avait déjà prouvé qu'il était le plus grand des sorciers en battant son ancien partenaire Grindelwald dans un duel épique. Le fait que ce dernier ait eu la baguette de sureau en sa possession à ce moment-là rend cet exploit d'autant plus impressionnant. La baguette de sureau est considérée comme la plus puissante des baguettes (elle forme avec la Pierre de Résurrection et la Cape d'invisibilté les fameuses Reliques de la Mort dont la possession revient à triompher de la Mort, rien que ça).

Albus Dumbledore était l'une des rares personnes que Voldemort craignait réellement. Il a été le maître de la baguette de sureau pendant des décennies et a joué un rôle déterminant dans la défaite de Voldemort, ainsi que dans le destin de Harry. Dumbledore a volontairement donné sa vie pour le combat contre le Seigneur des Ténèbres. Avant de devenir la propriété de Dumbledore, la baguette de sureau était possédée par Gellert Grindelwald. Elle est ensuite tombée entre les mains de Voldemort après la mort de Dumbledore. Harry choisira de la briser en deux, renonçant ainsi à la possibilté d'un pouvoir suprême.