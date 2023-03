CANNESERIES : Camille Chamoux maîtresse de cérémonie pour l'ouverture du festival ce 14 avril

Partenaire officiel de CANNESERIES, Canal+ diffusera ce 14 avril l’ouverture de la saison 6 du Festival International des Séries de Cannes. Elle sera présentée par la comédienne Camille Chamoux, maîtresse de cérémonie cette année.

Elle a carte blanche et ça promet. La cérémonie d’ouverture de CANNESERIES, qui sera diffusée sur Canal+ ce 14 avril, aura pour présentatrice Camille Chamoux.

«C’est un honneur d’être la maîtresse de cérémonie de CANNESERIES car cette participation mêle plusieurs de mes passions : le stand-up, le rire, la bonne humeur et la série» a déclaré la comédienne qui avait déjà participé au festival en 2020 pour y présenter «La Flamme».

Camille Chamoux est d'autant plus aux anges, qu'elle se décrit comme «une très grande consommatrice de séries». «Maîtresse, ça a toujours été un fantasme et une cérémonie, c'est très joyeux. Donc maîtresse de cérémonie, ça me plaît tout de suite», a-t-elle également plaisanté sur les ondes d’Europe 1.

Actuellement en tournée dans toute la France avec son dernier spectacle «Le Temps de Vivre», et bientôt à l’affiche du film «Processus de Paix» d’Ilan Klipper, Camille Chamoux - qui retrouvera d’ailleurs cette année l’univers des séries avec «Les Randonneuses» de Fanny Riedberger et Anna Fregonese et «Tapie» de Tristan Seguela et Olivier Demangel - promet une ambiance très joyeuse : «CANNESERIES m'a dit : 'Tu fais absolument ce que tu veux. Tu as entre 25 et 30 minutes pour délirer'». De quoi laisser le temps à l'interprète de l'inénarrable Chataléré de partager son humour.

Après la cérémonie d'ouverture, la sixième saison de CANNESERIES, dont le programme sera dévoilé ce 28 mars, sera lancée avec «Silo», la série dystopique d'AppleTV+.