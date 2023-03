Marie-Antoinette : la saison 2 de la série de Canal+ bientôt en tournage

Le tournage de la saison 2 de la Création Originale Canal+ «Marie-Antoinette» sera lancé cet automne a fait savoir la chaîne cryptée.

C'est désormais officiel. Lancée le 31 octobre dernier, la fresque historique «Marie-Antoinette», créée par Deborah Davis (scénariste nommée aux Oscars dans la en 2019 pour ‘La Favorite’) et distribuée à l’international par Banijay Rights dans plus de soixante-dix territoires (États-Unis, Grande-Bretagne, Australie…), connaîtra bien une suite, a confirmé Canal+.

L’écriture de la saison 2 a été confiée à Louise Ironside («The Split»), rejointe par Charlotte Wolf («The Rising», «The Last Kingdom»), Francesca Forristal («Blood, Sex and Royalty») et Andrew Bampfield («Parlement»). Connu notamment pour son travail sur les séries «Doctor Who», «The Last Kingdom» et «Poldark», c’est le réalisateur Ed Bazalgette qui en signera les premiers épisodes.

«’Marie-Antoinette’ saison 2 continuera de raconter le destin hors norme de la jeune reine moderne et avant-gardiste incarnée par Emilia Schüle au côté du jeune roi Louis XVI interprété par Louis Cunningham», explique Canal+. Le tournage de la saison 2 sera lancé «cet automne» précise la chaîne. Pour l’heure, la date de diffusion n’a pas été communiquée.

La révolte gronde

En apparence au sommet du pouvoir, Marie-Antoinette et Louis devront faire face à une crise financière sans précédent. «Les attaques incessantes de Provence et de Chartres contre le couple royal attisent la haine des nobles tandis que des conséquences désastreuses se profilent avec l’affaire du Collier. De Versailles au Palais-Royal, la révolte gronde…», annonce le synopsis des nouveaux épisodes.

«La thèse de Deborah Davis, et la nôtre, c’est que la Révolution vient de la famille royale», avait expliqué Claude Chelli, directeur général adjoint de CAPA TV lors d’une conférence de presse. «Les germes de cette révolution viennent des opposants à la famille royale. Chartres, par exemple, va organiser une contre-royauté. Ce sera tout le principe de la deuxième saison», avait-il ajouté.

A noter que dans l'attente de cette saison 2, il est possible de voir ou revoir la saison 1 sur MyCanal.