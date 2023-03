Miss France : pour la première fois une mère de famille va pouvoir prétendre au titre

Pour la première fois dans l’histoire des miss France, une mère de famille a été élue lors des étapes régionales du concours de beauté.

Une révolution dans l’univers Miss France. Inès Chicot Roussel a été élue Miss Alpes du Sud 2023 ce samedi et devient ainsi la première mère de famille à porter une couronne, a rapporté La Provence. Un nouveauté dont s’est félicitée la lauréate, âgée de 22 ans.

«On peut être femme à part entière, maman et miss», a réagi Inès Chicot Roussel auprès de nos confrères. Et de poursuivre : «Être la première maman à être élue miss, c'est un grand pas dans le monde des miss. Ça entre dans l'histoire donc c'est une belle première. Je suis fière, c'est une grande étape, on passe un cap».

Cette nouveauté a été rendue possible grâce à une récente modification du règlement. Depuis l’année dernière, le comité Miss France autorise en effet les mères de famille à concourir.

Un règlement modifié en 2022

Ce n’est pas le seul point à avoir évolué en 2022 puisque le célèbre concours de beauté a également été ouvert aux femmes au-delà de 25 ans - âge limite jusqu’alors - aux femmes mariées, ainsi qu’aux personnes transgenres, dès lors qu’elles ont un état civil féminin. Autres nouveautés, les tatouages sont dorénavant autorisés et les candidates ont droit d’avoir posé nue, à condition que cela soit pour la bonne cause.

L'année dernière la modification du règlement avait permis à Andréa Furet, d'être la première candidate transgenre lors du concours de Miss Ile-de-France 2022. Un titre finalement remporté par Adèle Bonnamour.

De son côté, Inès Chicot Roussel concourra prochainement pour le titre de Miss Provence. Si elle décroche la couronne, elle pourra alors prétendre au titre de Miss France 2024, dont la compétition se déroulera comme tous les ans en décembre prochain.