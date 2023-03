Selena Gomez passe le cap des 400 millions d'abonnés sur Instagram et remercie ses fans

Près d’un mois après être devenue la femme la plus suivie sur Instagram, Selena Gomez passe un nouveau cap et prend le temps de remercier ses fans.

«J'aimerais pouvoir vous embrasser tous, les 400 millions», a posté ce dimanche 19 mars Selena Gomez, devenue la femme la plus suivie sur Instagram le 23 février dernier, détrônant au passage Kylie Jenner, tenante du titre jusqu’alors.

Depuis Selena Gomez a même passé le cap des 401 millions d’abonnés contre 381, il y a moins d'un mois. Alors qu’elle vient de passer cette barre symbolique, la chanteuse et comédienne de 30 ans a tenu à s'adresser à ses fans. Afin de les remercier, elle a partagé une série de photographies la mettant en scène, au plus près de son public, sur scène et lors de dédicaces.

La trentenaire avait pourtant déserté les réseaux sociaux dès 2017 et ce pendant quatre ans, en raison de messages haineux. Elle avait alors laissé à son équipe le soin de s’occuper de ses comptes. Selena Gomez a depuis repris la main.

Aujourd'hui, son compte Instagram arriverait même en troisième position des comptes les plus plébiscités, derrière celui de Lionel Messi, second avec 443 millions de followers. Cristiano Ronaldo fait, quant à lui, la course en tête avec 563 millions d'abonnés.