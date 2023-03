Ted Lasso : l'équipe de la série se rend à la Maison Blanche ce lundi pour une discussion sur l'importance de la santé mentale

Les acteurs de la série «Ted Lasso» doivent ce lundi 20 mars rencontrer le président Joe Biden pour évoquer «l'importance de la santé mentale», a fait savoir ce dimanche la Maison Blanche.

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill accueilleront ce lundi Jason Sudeikis et une dizaine d'acteurs de la série feel good à succès «Ted Lasso», afin d'évoquer avec eux «l'importance de prendre en charge la santé mentale pour promouvoir le bien-être général», a indiqué ce dimanche un communiqué de la Maison Blanche.

Récompensée en 2022 et 2021 par les Emmys de la meilleure comédie de l'année, du meilleur acteur pour Jason Sudeikis et du meilleur second rôle pour Brett Goldstein, la série explore la santé mentale de plusieurs personnages en évoquant des questions comme le harcèlement, la colère, les relations humaines et l'estime de soi ou encore des symptômes comme les crises d'angoisse.

Jason Sudeikis y campe le rôle-titre, un entraîneur de football américain totalement perdu lorsqu'il passe aux commandes d'une équipe de football anglaise qui dysfonctionne après le divorce de ses propriétaires alors que lui-même doit affronter ses propres difficultés de santé mentale. L'entraîneur cherche une thérapie après avoir été aux prises avec des attaques de panique.

«’Ted Lasso’ a été une inspiration pour le monde entier avec ses thèmes universels abordant l'optimisme, la gentillesse et la détermination ainsi que la philosophie d'’y croire’ qui est celle de Lasso», a noté Apple TV+ dans un communiqué cité par le site spécialisé Deadline.

Pour annoncer la venue des équipes de la série, le président américain a posté ce dimanche une photo de son bureau sur Twitter avec une pancarte «BELIEVE» qui rappelle celle accrochée au-dessus de la porte du bureau de Lasso dans le vestiaire de l'AFC Richmond.

La visite à Washington des équipes de «Ted Lasso» coïncide avec le lancement sur Apple TV + ce 15 mars de la troisième (et peut-être dernière) saison de la série.

La santé mentale, cheval de bataille de Biden

Joe Biden a fait de l'amélioration de la santé mentale un élément clé de «l'agenda de l'unité» qu'il avait lancé dans son discours sur l'état de l'Union de 2022, lorsqu'il avait exhorté le pays à «s'occuper de la santé mentale».

«Faisons plus pour la santé mentale, en particulier pour nos enfants», avait demandé le président américain. «Alors que des millions de jeunes sont aux prises avec l'intimidation, la violence, les traumatismes, nous leur devons un meilleur accès aux soins de santé mentale dans leurs écoles», avait-il déclaré.

L'administration Biden dit avoir augmenté les ressources consacrées à la santé mentale des jeunes pour former plus de prestataires «rendant les soins plus abordables et accessibles», et a aussi fourni quelque 500 millions de dollars aux Etats pour les aider à adopter des dispositifs d'aide comme 988 Suicide.

A noter que ce n'est pas la première fois que La Maison Blanche fait appel à des célébrités pour sensibiliser le public à des problèmes comme la santé mentale. L'actrice et chanteuse Selena Gomez, qui a partagé publiquement son combat contre des troubles bipolaires, était notamment apparue avec la Première dame lors d'un forum pour les jeunes organisé par MTV à la Maison Blanche l'année dernière.