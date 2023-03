Fast & Furious X : Michelle Rodriguez affirme que Jason Momoa est le meilleur vilain masculin de la saga

Dans un entretien accordé au site américain Collider, Michelle Rodriguez a désigné Jason Momoa comme le meilleur vilain masculin de l’histoire de la saga cinématographique. L’acteur incarnera le rôle de Dante Reyes dans le film, 10e volet attendu en salles le 17 mai prochain.

Un sacré compliment. Invitée de l’émission «Ladies Night» diffusée sur le site américain Collider pour faire la promotion du film «Donjons et Dragons», Michelle Rodriguez s’est montrée particulièrement enthousiaste à propos de la performance de Jason Momoa dans le rôle de Dante Reyes – le fils d'Hernan Reyes, le politicien corrompu aperçu dans le cinquième volet – dans «Fast & Furious X». La comédienne n’hésite pas une seconde à le désigner comme le meilleur vilain masculin de l’ensemble de la saga cinématographique.

«La vengeance avec une sourire aux lèvres. Cela semble anodin de dire ça, mais vous comprendrez en regardant le film. Je dirais qu’il est le meilleur vilain masculin de toute la franchise, bien évidemment parce que Charlize (Theron, qui jouait le rôle de Cipher dans le 9e volet) était absolument mortelle. Vous comprenez ce que je veux dire ? Elle est un tout autre type de monstre, sans mauvais jeu de mots», explique la comédienne.

On notera par ailleurs que le personnage de Cipher sera présent dans ce 10e volet de la saga, ce qui laisse entendre que les personnages incarnés par Charlize Theron et Jason Momoa pourraient s’associer pour s’en prendre à Dom Toretto (Vin Diesel). Une chose semble toutefois certaine pour Michelle Rodriguez, c’est que la conclusion du film devrait surprendre beaucoup de monde. «En découvrant la fin, je me suis trouvé là, à me dire : ‘Vraiment ? Quoi ?’. Je me répétais ‘Oh mon dieu, qu’avons-nous fait ?’» a-t-elle expliqué.