«Je me suis dit que c’était le moment pour montrer qui je suis vraiment» : Ed Sheeran, star d'une série documentaire sur Disney+

Habituellement très discret quant à sa vie privée, le chanteur britannique Ed Sheeran se dévoile et raconte la genèse de ses tubes dans la série originale Disney+ «Ed Sheeran : la somme de tout». Les quatre épisodes seront à découvrir ce 3 mai.

Ed Sheeran comme on ne l’a jamais vu. Voilà ce que promet la série documentaire que Disney+ lui consacre. «Pour la première fois, Ed Sheeran a accepté de parler, avec une franchise étonnante, de sa vie privée et des thèmes universels qui l’inspirent quand il compose.», annonce la plate-forme qui mettra les quatre épisodes en ligne le 3 mai.

«La série revient sur les événements qui ont bouleversé sa vie, et sur les épreuves et les triomphes qui ont ponctué la période la plus difficile de sa vie», dont le diagnostic de tumeur de sa femme Cherry Seaborn pendant sa grossesse, mais aussi la perte de son ami Jamal Edwards en 2022 qui l’avait plongé dans un profond mal-être.

«Le deuil vient de prendre le dessus sur ma vie. Chaque fois que quelque chose d'énorme se produit, j'ai tendance à écrire une chanson à ce sujet», explique Sheeran dans la bande-annonce de la série dévoilée ce 21 mars (à voir en tête de cet article).

Avec des archives personnelles inédites, des séquences récentes, des interviews avec son épouse et ses proches, et des extraits de concerts, «‘Ed Sheeran : la somme de tout' nous fait découvrir sa philosophie, et ce qu’il pense de lui-même et de ses chansons qui font le bonheur des fans du monde entier depuis plus de dix ans».

«J’ai toujours été très discret sur ma vie privée. Le seul documentaire auquel j’ai participé ne parlait que de la façon dont je compose mes chansons», indique le chanteur dont le nouvel album «-» (prononcer «Subtract»), sortira le vendredi 5 mai après un premier single «Eyes Closed» ce 24 mars dont un extrait apparaît dans la bande-annonce. «Quand Disney m’a contacté pour faire ce documentaire, je me suis dit que c’était le moment pour montrer qui je suis vraiment. J’espère que les gens l’apprécieront.»