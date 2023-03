Willow : la série de Disney+ pourrait finalement connaître une saison 2

Alors que le site spécialisé Deadline avait annoncé il y a quelques jours que la série «Willow» était annulée, son créateur Jonathan Kasdan («Solo: A Star Wars Story») affirme sur Twitter que le projet d’une saison 2 n’est en réalité pas définitivement enterré.

C’est l’ascenseur émotionnel pour tous les fans qui ont vibré avec les nouvelles aventures de Willow. Alors que Deadline a fait savoir ce 17 mars que la série de Disney+ ne connaîtrait finalement pas de saison 2, il resterait en réalité un espoir que le projet soit un jour bel et bien réalisé.

«La décision a été prise la semaine dernière de libérer nos acteurs principaux pour d'autres opportunités de séries qui pourraient se présenter à eux au cours de l'année à venir, a commencé par expliquer Jonathan Kasdan pour justifier le fait que le casting ait été récemment autorisé à signer d’autres projets. Avec toutes les productions télévisées et cinématographiques en cours dans le monde, il est injuste de limiter la disponibilité d'un acteur sans savoir exactement quand on aura à nouveau besoin de lui. C'est d'autant plus banal que les scénarios sur lesquels nous avons travaillé nécessitent autant d'acteurs avec lesquels il n'y a pas de contrat », a poursuivi celui qui est aussi connu pour le scénario du film «Solo: A Star Wars Story».

Le fait que la production de Willow ne puisse pas reprendre rapidement s’explique aussi par le contexte économique que traverse toute l’industrie des séries, dit-il. «En raison de forces bien plus importantes et complexes que je ne prétendrai jamais comprendre, la production de séries en streaming ralentit dans toute l'industrie, et le tournage de 'Willow' ne reprendra pas dans les 12 prochains mois», a-t-il averti, assurant cependant qu’une saison 2 était déjà écrite.

«Est-ce que nous entrons en préproduction ? Pas tout de suite. Est-ce que ça veut dire que nous ne le ferons jamais ? Absolument pas», a-t-il ainsi résumé. «Tout au long de son histoire, et c'est peut-être sa qualité la plus persistante, l'industrie hollywoodienne a donné aux spectateurs ce dont ils avaient envie, et ces envies étaient parfois obscures. Je suis convaincu que, si l'appétit pour Willow persiste, Disney, Lucasfilm, le casting et toute l'équipe incroyable satisferont cet appétit.», a-t-il encore promis.



Ron Howard, réalisateur du film original sorti en 1988 et producteur exécutif de la série, s’était en janvier dernier lui-même montré plutôt enthousiaste et confiant quant à un renouvellement de la série. Il a assuré qu’il resterait impliqué dans le projet. Il ne reste plus qu’à espérer que Disney+ mettra moins que trente-quatre ans – le temps qui s’est écoulé entre la sortie du film culte et celle de sa suite sur petit écran – pour rappeler les équipes.