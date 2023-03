Air : pourquoi Michael Jordan n'apparaît jamais dans le film de Ben Affleck ?

Dans un entretien accordé au site américain Collider, Ben Affleck a expliqué pourquoi il avait choisi de ne pas faire apparaître Michael Jordan dans le film «AIR» qui revient sur la manière dont la star de la NBA est devenue le visage de Nike en 1984.

Un choix assumé. Dans le film «AIR», Ben Affleck raconte comment l’équipementier Nike a réussi à recruter Michael Jordan en 1984 au moment où le joueur faisait son entrée en NBA. Un recrutement rendu possible par le travail de Sonny Vaccaro, le directeur marketing qui parviendra à convaincre Nike de créer une marque à son nom (Air Jordan), et ainsi à changer à tout jamais la trajectoire de la célèbre marque.

Lors d’une session questions/réponses avec le site américain Collider, Ben Affleck – qui réalise le film, et y incarne le personnage de Philip Knight, le grand patron de Nike – confie n'avoir jamais songé à faire apparaître Michael Jordan à l’écran en raison de l’aura exceptionnelle du joueur. Et de la déception que cela était susceptible de créer chez les fans.

«Cela ne m’a jamais effleuré l’esprit. Michael est tellement magnifique, tellement célèbre, et la raison pour laquelle il représente et incarne si bien l’idée d’excellence et de talent suprême, c'est parce qu’il est à ce point énigmatique, et majestueux, et immédiatement identifiable, que ce soit dans sa manière d’être et de se comporter, et dans ce que nous l’avons vu faire physiquement. La meilleure façon de ruiner le film, et de laisser le public comprendre que tout cela n'est qu'une fraude, aurait été de pointer une caméra vers une personne qui n’est pas Michael Jordan et de dire ‘Hey, c’est Michael Jordan’», explique-t-il.

Selon Ben Affleck, la seule personne à même d'incarner l’ex-star de la NBA à l’écran était Michael Jordan. «Mais comme je lui ai dit, il est trop vieux désormais pour jouer son propre rôle», ajoute le réalisateur. L’ancienne gloire des Bulls de Chicago aura toutefois été impliquée dans la conception du film, révèle Ben Affleck. Il a par exemple insisté pour intégrer le personnage d’Howard White – un des dirigeants de Nike – dans le scénario. Et a suggéré que sa mère Deloris, incarnée à l’écran par Viola Davis, tienne un rôle central dans l’histoire.

Le film «AIR» sera disponible à partir du 5 avril prochain sur Amazon Prime Video.