Audrey est revenue : la série couronnée à CANNESERIES à retrouver le 13 avril sur CANAL+

Récompensée par le Grand Prix et le Prix spécial d’interprétation au Festival CANNESERIES en 2022, «Audrey est revenue» sera à découvrir en exclusivité à partir du 13 avril, à 23h10, sur CANAL+. Elle sera disponible en intégralité sur myCANAL le jour même.

Réveil d’un long sommeil. La série canadienne «Audrey est revenue» sera à découvrir en exclusivité, en France, à partir du 13 avril prochain sur CANAL+ à partir de 23h10. Les dix épisodes seront disponibles dans la foulée sur la plate-forme de streaming myCANAL. Création de Guillaume Lambert et Florence Longpré, cette fiction doublement récompensée l’an dernier au Festival CANNESERIES – où elle a reçu le Grand Prix et le Prix spécial d’interprétation – suit l’histoire d’Audrey, une adolescente de 17 ans retrouvée inconsciente sur une route de campagne.

Plongée dans le coma, elle se réveille 16 ans plus tard sur son lit d’hôpital. Elle est incapable de parler, de bouger, et sa mémoire ne lui revient que par bribes. Pendant tout ce temps écoulé, la vie autour d’elle a beaucoup changé. Audrey va devoir tout réapprendre, et s’acclimater à une époque qui lui est étrangère et qu’elle ne comprend pas. La jeune femme, qui se réveille dans un corps d’adulte, va également retisser les liens avec les membres de sa famille, dont l’existence a été bouleversée le jour de la tragédie.

La veille du lancement de la nouvelle édition du Festival CANNESERIES, Canal+ propose à ses abonnés de découvrir cette série canadienne profondément touchante sur le réveil, la résilience, et la difficulté de reprendre goût à la vie après un traumatisme. Florence Longpré, co-créatrice de la fiction, est bluffante dans le rôle principal.