The Crash : la série néerlandaise à ne pas manquer le 10 avril sur CANAL+

La série néerlandaise «The Crash» sera lancée en exclusivité en France, le 10 avril prochain à 21h, sur Canal+. Elle sera disponible dans son intégralité (5 épisodes) sur la plate-forme de streaming myCANAL le jour même.

Une tragédie méconnue en France. Déclinée en cinq épisodes, la série néerlandaise «The Crash» sera à découvrir en exclusivité en France à partir du 10 avril prochain, à partir de 21h, sur Canal+. Et dans son intégralité le jour même sur la plate-forme de streaming myCANAL. Cette fiction multirécompensée, pilotée par Michael Leendertse, revient sur un accident d’avion tragique survenu dans un quartier populaire d’Amsterdam.

L’histoire débute le jour du crash, le 4 octobre 1992, lorsqu’un Boeing 747 transportant du fret à destination de Tel Aviv s’écrase contre la tour d’un immeuble, faisant une dizaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Très vite, le gouvernement annonce que l’avion contenait uniquement des fleurs, du parfum, et des pièces d’ordinateurs. La grande majorité de la population accepte la version officielle, et tente de reprendre une vie normale.

Un thriller journalistique passionnant

Quand les habitants du quartier commencent à tomber malade, et que certains détails viennent mettre à mal l’explication fournie par les autorités, une partie des résidents et des secouristes commencent à poser des questions. Parmi eux se trouvent deux journalistes d’investigation et une rescapée du crash, qui entendent bien faire la lumière sur toute l’affaire.

La série néerlandaise «The Crash» revient sur cet événement qui fut une des plus grandes catastrophes que l’aviation civile néerlandaise ait connu au XXe siècle. Son créateur, Michael Leendertse, a basé son scénario sur des sources d’informations variées pour proposer un thriller journalistique passionnant de bout en bout, mêlant habilement réalité et fiction.

Cette fiction se construit autour de deux questions majeures qui se trouveront au cœur du scandale : Pourquoi l’appareil survolait-il ce quartier populaire, éloigné de sa trajectoire initiale ? Et que contenait réellement la cargaison ? Un récit d’une force inouïe sur une tragédie qui a profondément marqué l’opinion publique aux Pays-Bas, mais qui reste relativement méconnue en France.