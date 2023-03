La fille de Sofia Coppola et Thomas Mars punie pour avoir tenté de «réserver un hélico avec la carte de crédit de son père»

La fille aînée de Sofia Coppola, 16 ans, révèle avoir été punie pour avoir tenté de «louer un hélicoptère» avec la carte de crédit de son père, le musicien du groupe Phoenix, Thomas Mars.

Une vidéo publiée par la fille de Sofia Coppola est devenue virale. Romy Mars, 16 ans, y déclare qu'elle a été punie pour avoir tenté d'affréter un hélicoptère pour se rendre à un dîner avec un ami. Une petite virée qu'elle comptait régler avec la carte de crédit de son père, Thomas Mars, musicien du groupe Phoenix.

Pour se venger d’avoir été punie, la jeune Romy a décidé de braver l’interdit parental d’ouvrir un compte sur un réseau social, en l'occurence TikTok, pour y poster une vidéo qui bien que disparue depuis, a eu le temps d'être diffusée sur la Toile.

this tiktok of sofia coppola’s daughter… this means so much to me pic.twitter.com/6AQtWNhAgG — savannah ~* (@savbrads) March 21, 2023

«Faire des pâtes à la vodka parce que je suis clouée au sol parce que j'ai essayé d'affréter un hélicoptère de New York au Maryland avec la carte de crédit de mon père parce que je voulais dîner avec un ami», a commencé par déclarer Romy dans sa vidéo au ton très décalé.

Alors que l’ado semble se lancer véritablement dans la recette, elle a ensuite révélé qu'elle ne «connaissait pas la différence entre l’ail et l’oignon», donc qu’elle «avait dû rechercher des images d'oignons sur Google sur [son] téléphone».

«Comme je suis déjà punie, et puisque la plus grande règle de mes parents est que je ne suis pas autorisée à avoir de comptes publics sur les réseaux sociaux, je me suis dit que j’allais faire ça», a-t-elle déclaré à propos de son adhésion à la plate-forme TikTok (qui n’aura pas fait long feu puisque le compte n'est plus accessible aujourd'hui).

Romy a ajouté que ses parents «ne veulent pas [qu'elle] soit une nepo-baby (expression qui désigne les enfants profitant des avantages de leurs parents célèbres pour leur propre carrière, ndlr)» mais qu’elle pouvait bien se lancer car «TikTok n’allait pas la rendre célèbre, donc ça n'a pas vraiment d'importance».

Elle a ensuite brandi ce qui semblait être une échalote et a demandé : « Est-ce un oignon ? Parce que j'ai l'impression que ça ne ressemble pas à un oignon. Cela ressemble au fonctionnement interne des… », avant qu'une légende ne finisse sa phrase pour elle avec un terme argotique pour désigner les testicules.

«Je ne suis pas autorisée à avoir des comptes publics sur les réseaux sociaux», a-t-elle encore confié avant de brandir le Grammy Award de son père et d'expliquer : «Voici pourquoi.»

«Mes parents ne sont jamais à la maison, donc ce sont mes parents de remplacement», a-t-elle également dit au moment où un chien et un homme apparaissaient à l’image. Romy a ensuite demandé à l’ami avec qui elle voulait dîner ce qu'il pensait du «fiasco de l'hélicoptère», suggérant plutôt de renommer cela «fiasca - parce que c'est, comme, un fiasco féminin».

Les internautes amusés

Bien que la vidéo TikTok de la jeune fille ait depuis été supprimée de son compte, l'utilisateur de Twitter Savannah (@savbrads) a republié le clip, où il a rapidement reçu des milliers de réactions amusées des utilisateurs.

«Ce TikTok de la fille de Sofia Coppola… cela signifie tellement pour moi », a écrit Savannah en légende du tweet. «Si plus de nepo-babies étaient ouverts comme ça, je pardonnerais presque n'importe quoi», a tweeté une personne, tandis qu'un autre utilisateur a déclaré: «elle est hilarante».

Certains internautes se sont dits impressionnés par les compétences de montage vidéo de Romy, qu’elles attribuent à l’héritage familial. «Un court métrage parfait, nous avons une troisième génération de réalisateurs Coppola», a déclaré un fan. Des parents s'amusent également du fait que, célébrité ou pas, Sofia Coppola et Thomas Mars, n’échappent pas à la crise d’adolescence de leur enfant.

L'actrice oscarisée et le chanteur se sont rencontrés pour la première fois en 1999 lorsque le leader de Phoenix a contribué à la bande originale de son deuxième film, «The Virgin Suicides». La fille du réalisateur Francis Ford Coppola, était auparavant mariée au cinéaste Spike Jonze. Après son divorce en 1999, elle a épousé Thomas Mars lors d'une cérémonie de mariage italienne en août 2011. La réalisatrice de «Lost in Translation» et «Marie Antoinette» et le musicien ont eu deux filles, Romy, et Cosima Mars.