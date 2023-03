The English : le western avec Emily Blunt à découvrir à partir de ce 30 mars sur Canal+ récolte 5 nominations aux Bafta TV

Tout juste nommée à cinq reprises pour la prochaine cérémonie des Bafta Television Awards, la série événement «The English» arrivera ce 30 mars sur Canal+.

Après «Django», Canal+ continue de faire la part belle aux westerns avec, à partir de ce 30 mars, «The English». Une mini-série avec Emily Blunt qui a récolté ce mercredi 22 mars pas moins de cinq nominations aux Bafta Television Awards, cérémonie qui récompense les meilleures programmes britanniques de l’année.

Mini-série en six épisodes créée par Hugo Blick («The Honourable Woman»; «Black Earth Rising»), «The English» explore des thèmes forts - l’amour, l’identité, le pouvoir, la soif de justice - en reprenant les codes traditionnels du western.

Elle suit une jeune femme (incarnée par Emily Blunt) voyageant aux États-Unis pour venger la mort de son fils et raconte la rencontre improbable de cette aristocrate avec un Amérindien, comme elle, en proie à la violence impitoyable de cowboys sans foi ni loi.

For Leading Actor, the nominees are…





BEN WHISHAW - This Is Going To Hurt



CHASKE SPENCER - The English



CILLIAN MURPHY - Peaky Blinders



GARY OLDMAN - Slow Horses



MARTIN FREEMAN - The Responder



TARON EGERTON - Black Bird#BAFTATVAwards with @pandocruises pic.twitter.com/Nxua5AFaNW

— BAFTA (@BAFTA) March 22, 2023