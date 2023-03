Courteney Cox nettoie son étoile sur Hollywood Boulevard et demande aux passants de «faire le tour» (Vidéo)

A l'affiche de Scream 6, l’actrice Courteney Cox a donné un coup de propre à son étoile sur Hollywood Boulevard, interpellant les passants pour qu'ils évitent de marcher dessus.

Courteney Cox se retrousse les manches. Habituée à partager des séquences humoristiques avec ses abonnées sur Instagram, la star de «Friends» a, à nouveau, sévi. L'actrice actuellement à l'affiche du nouveau volet de «Scream» a posté hier une vidéo la montrant surgissant d'un restaurant, papier essuie-tout et spray à la main, pour donner un coup de propre à son étoile sur la célèbre promenade du Walk of Fame à Los Angeles, devant des passants étonnés.

Des badauds que Courteney Cox ne manque pas d'interpeller leur demandant, faussement agacée, de «faire le tour», avant d'aller nettoyer les étoiles de ses amies de longue date : Laura Dern, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.

«Quelqu'un devait le faire», a ironisé l'actrice de 58 ans en commentaire de cette séquence clin d'œil à son personnage de Monica dans Friends bien connue pour sa maniaquerie. Un beau geste d'ailleurs salué par Reese Witherspoon. «Merci de nous garder propres», a-t-elle réagi.

Derrière cette initiative humoristique, l'actrice s'est en fait offert un coup de com, rappelle Page Six. Elle a en effet lancé sa propre marque de produits ménagers en janvier 2022. Une séquence vidéo qui fait de Courteney Cox, une reine de la com et de l'humour.