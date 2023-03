The Last of Us : la saison 2 arrivera probablement en 2025

De passage jeudi à Lille au festival Séries Mania, Casey Bloys, le patron de la chaîne HBO, a fait savoir que la saison de la série «The Last of Us» ne sortirait pas avant 2025.

Les fans de la série «The Last of Us» devront s'armer de patience. La saison 2 ne devrait sortir qu'en 2025, selon des déclarations à l'AFP du PDG de la chaîne américaine HBO, Casey Bloys, de passage jeudi à Lille au festival Séries Mania.

Quand peut-on s'attendre à retrouver le duo formé par Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) ? «Je ne sais pas (...) quelque part en 2025», a répondu le patron américain au sujet du dernier gros succès de HBO.

Dans une interview pour The Independent, l'actrice Bella Ramsay avait déjà laissé entendre que les nouveaux épisodes ne seraient pas pour tout de suite. «Je pense que nous tournerons probablement à la fin de cette année, au début de la prochaine… Donc ce sera probablement fin 2024, début 2025», avait-elle déclaré.

Un délai de deux ans environ donc qui tend, au grand dam des fans, à devenir la norme pour les séries de cette envergure, à l'instar de «House of the Dragon» et du «Seigneur des Anneaux», et même plus largement de toute l'industrie audiovisuelle comme l'a récemment analysé le créateur de la série «Willow».

Diffusée en France sur Prime Video, «The Last of Us» est adaptée du jeu vidéo éponyme, ce thriller post-apocalyptique où sévissent dictature militaire et zombies. Il a séduit des millions de téléspectateurs à travers le monde et remporté un grand succès critique, à l'inverse de précédentes adaptations tirées de l'univers des jeux vidéo.

«On ne sait jamais comment une série va marcher», celle-ci est «très bien faite à tout point de vue» et «les gens reconnaissent la qualité», a commenté Casey Bloys. La saison 2 s'appuiera sur la deuxième partie du jeu vidéo, qui pourrait être découpée en deux saisons, a indiqué Casey Bloys.