Vidéo : les coffrets Bluray et 4K à ne surtout pas rater en 2023

L'année 2023 est désormais bien lancée. Au rayon vidéo, il y a déjà de très belles sorties et des coffrets de grande qualité, quels que soient vos goûts.

L'épée sauvage

Des donjons et des dragons ? Des sorcières et des guerriers exagérément musclés ? Si les années 1980 ont été marquées par plusieurs grands films d'Heroic fantasy, certaines «pépites» sont passés sous le radar. C'est un peu le cas de L'épée sauvage, doté d'un budget plus modeste que Conan le Barbare ou Excalibur, mais qui marqué les esprits grâce à une certaine forme d'inventivité. Pour son premier film, Albert Pyun (Oui, le réalisateur de Cyborg, avec Jean-Claude Van Damme) a su faire du kitsch une arme de destruction massive, et proposer une aventure palpitante. Disponible dans une toute nouvelle restauration 4K, le film se présente dans un coffret illustré avec talent et accompagné de bonus ultra-intéressants.

L'épée sauvage, d'Albert Pyun, éd Carlotta, 20 €

THE NOCEBO EFFECT

Après le succès de son premier long-métrage fantastique, Vivarium, Lorcan Finnegan poursuit dans le veine horrifique avec The Nocebo Effect. Porté par la toujours excellente Eva Green, le film nous plonge dans l'angoisse, bien aidé par une photographie et une bande sonore de belle facture. On y suit les hauts et les bas d'une créatrice de mode, frappée par une mystérieuse maladie neurologique. Rien ne semble pouvoir la soulager, jusqu'à l'arrivée d'une employée de maison philippine aux étranges pouvoirs. Mais les apparences sont souvent trompeuses, non ?

The Nocebo Effect, de Lorcan Finnegan, éd. The Jokers, 19,99 €

l'arme à l'œil

En 1981, Richard Marquand réalisait «L'arme à l'œil», un thriller psychologique mettant en scène Donald Sutherland dans le rôle d'un espion nazi prêt à tout pour accomplir sa mission. Assez méconnu en France, le film a pourtant ouvert les portes d'Hollywood au réalisateur gallois. Remarqué par George Lucas, ce dernier a alors décidé de lui confier la réalisation du mythique «Retour du Jedi», sorti en 1983. En effet, dans «L'arme à l'œil», Marquand maîtrise son sujet et démontre un sens de la mise en scène aiguisé, quasiment Hitchcockien, comme le prouvent certains bonus proposés dans le coffret.

L'arme à l'œil, de Richard Marquand, éd. Rimini, 17,99 €

superman (1978-1987)

Avant Henry Cavill (et Brandon Routh, mais bon…), Superman a longtemps été la propriété exclusive de Christopher Reeve. Ressemblant trait pour trait au héros de DC, il a prêté son visage à l'homme d'acier dans quatre films, entre 1978 et 1987. Des longs-métrages à la qualité variable, mais qui ont durablement marqué le public. Même si les effets spéciaux ont (très) mal vieilli, ce morceau d'Histoire du septième art se regarde toujours avec plaisir, et ce coffret arrive à point nommé. A noter : la version alternative du deuxième épisode, la fameuse Richard Donner's cut, réclamée par les fans, fait aussi partie du package. Les fans des super-héros en collant vont être aux anges.

Collection Superman 1978-1987, éd. Warner, 149 €

Luke la main froide

Pour fêter les 100 ans du studio, Warner sort ses plus belles copies en 4K. C'est le cas avec cette édition de Luke la main froide, un chef d'œuvre sorti en 1967. Dans ce film, Paul Newman incarne un anti-conformiste des plus séduisants, qui refuse de plier face à l'arbitraire dans un camp de travail. Casting aux petits oignons, répliques culte… Luke la main froide a marqué l'Histoire du cinéma pour d'excellentes raisons. Dans cette collection patrimoniale, n'oublions pas de citer également la sortie de La fureur de vivre et du Faucon maltais, deux autres monuments à voir et à revoir.

Luke La main froide, de Stuart Rosenberg, éd. Warner, 29,99 €

Le nouveau jouet

Le jouet, comédie culte sur les dérives du capitalisme, est sorti en 1976. 45 ans plus tard, Jamel Debbouze (Sami) reprend et modernise le rôle de Pierre Richard et… ça fonctionne plutôt bien. Sans l'effet de surprise du premier, Sami apporte sa gouaille et son humanité à cette comédie qui sort un peu des sentiers battus.

Le nouveau jouet, de James Huth, éd. Sony Pictures, 19,99 €

La cité des enfants perdus

Le duo composé de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet nous a offert, entre 1978 et 1995, trois courts-métrages et deux longs à l'esthétique fascinante. Leur tout dernier film, La cité des enfants perdus, est même un sommet que peu de films français peuvent se vanter d'avoir atteint. Doté d'une patte inimitable, à mi-chemin entre Tim Burton et Jules Verne, le film trouve avec ce coffret 4K un écrin à la hauteur, qui ravira les collectionneurs.

La cité des enfants perdus, de Caro et Jeunet, éd. studiocanal, 24,99 €

X

Quand Massacre à la Tronçonneuse rencontre Marc Dorcel. A la fin des années 70, une équipe de tournage à très bas coût s'installe dans une masure au fond du Texas pour y réaliser un film X. Mais les habitants des lieux ne sont peut-être pas si accueillants que ça… Hommage malin à une époque, le X de Ti West est un slasher réussi, à l'esthétique travaillée, qui oscille savamment entre le gore et l'humour très noir.

X, de Ti West, éd. Blackstar, 19,90 €

Rocky I, II, III et IV

Pas d'erreur possible avec cette nouvelle édition de la saga Rocky. Les quatre premiers épisodes débarquent dans une splendide édition Ultra HD qui rend superbement hommage aux copies sorties entre 1976 et 1985. Si certaines thématiques ont vieilli, ce n'est pas le cas de la performance de Sylvester Stallone. Impeccable, il trouve ici un de ses plus grands rôles, en boxeur prolo symbole des oubliés du rêve américain, qui prend des coups mais se relève toujours.

Rocky I, II, III et IV, éd Warner, 29,99 € chacun

JFK

Une assassinat resté dans l'Histoire et un film devenu mythique. Le JFK d'Oliver Stone, sorti en 1992, apportait un éclairage passionnant - et polémique - sur l'affaire. Soixante ans après les faits, ce coffret Blu-ray ne passe pas inaperçu, et il est désormais disponible dans une splendie édition, numérotée à 1.000 exemplaires, riche en contenus. Le film est ici proposé en Director’s Cut (3h25), et il est notamment accompagné d'un documentaire de 2 heures et d'une série sur le destin brisé de JFK (4×55 minutes). Le réalisateur intervient également à plusieurs reprises, poursuivant l'enquête qui ne cesse de l'obséder depuis plusieurs décennies.

JFK, d'Oliver Stone, Ed. L'atelier d'images, 35 €

Black Adam

Sans être un four complet, Black Adam n' pas signé le renouveau du DC Extended Universe au Box office. Pourtant, le film a le mérite de nous proposer un spectacle impressionnant, même s'il manque sérieusement de profondeur. Ce n'est clairement pas le genre de spectacle qui vous réconciliera avec les films de super-héros, mais le film reste un pur divertissement qui s'appréciera à sa juste valeur en version Ultra HD. Pour les aficionados, il faut savoir que plusieurs éditions du steelbook (boîtier métal) existent, en fonction du lieu d'achat. En plus de la version nationale, on trouve notamment une édition uniquement disponible dans les établissements Leclerc (au centre) et une édition Fnac (à d.).

Black Adam, de Jaume Collet-Serra, éd. Warner, 27,99 €