CANNESERIES : tout savoir sur la saison 6 du festival international des séries de Cannes

La saison 6 de CANNESERIES, le festival international des séries de Cannes, se tiendra du 14 au 19 avril 2023, avec au programme des séries du monde entier en compétition, des avant-premières, des prix d’honneur et des rencontres et masterclasses. Voici le programme de ce festival gratuit dont l'ouverture sera retransmise en direct sur Canal+.

La programmation officielle de CANNESERIES, sixième du nom - dont la cérémonie d'ouverture présentée par Camille Chamoux sera diffusée en direct sur Canal+ - a été dévoilée ce mardi. Un cru extrêmement riche qui s’annonce passionnant avec cette année 10 séries longs formats, 10 séries courtes et, pour la première fois, 6 séries documentaires, en compétition.

VOS SÉRIES SUR GRAND ÉCRAN #CANNESERIES revient du 14 au 19 avril 2023 ! Projections, avant-premières, rencontres, tapis rose avec vos stars favorites… Un festival 100 % gratuit !





Toute la programmation sur https://t.co/EnEorJ7wHr



On vous garde une place ? pic.twitter.com/4HCQ3dkMvu — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023

CANNESERIES proposera également 4 séries hors compétition :

- Silo (Royaume-Uni), en ouverture. Une série britannique qui plonge dans un univers dystopique où ce qu'il reste de l'humanité est retranché dans un bunker et n'a aucune connaissance du monde d'avant.



- B.R.I., la nouvelle Création Originale Canal+ (prochainement diffusée sur la chaîne), série policière ultra-efficace signée Jérémie Guez.



- La Fabuleuse Mme Maisel, en clôture. CANNESERIES rendra hommage à la série à l'occasion de sa cinquième et dernière saison, en présence de l’équipe.



- Fatale Attraction (Etats-Unis), une adaptation du film culte des années 1980 avec Joshua Jackson (Dawson) et Lizzy Caplan, pour reprendre les rôles jadis tenus par Michael Douglas et Glenn Close.

4 séries = 4 avant-premières exceptionnelles !





Science-fiction, série policière, mais aussi remake sulfureux sur fond d’adultère ou série féministe feel-good : émotions fortes garanties avec la sélection Hors Compétiton !





Projections sur grand écran au @CannesPalais pic.twitter.com/8Bi5ICPbsp — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023

Compétition séries longs formats

Le jury de la compétition des séries longues sera présidé par Lior Raz (Fauda). L’acteur, scénariste et producteur sera accompagné par les actrices Shirine Boutella (Lupin) et Zabou Breitman (Cuisine et Dépendances), ainsi que par l’acteur Daryl McCormack (Peaky Blinders) et le batteur du groupe Police, Stewart Copeland.

Bienvenue, welcome, bruchim habaim, à notre Jury Compétition, joyeux cocktail de comédiens, showrunners et compositeurs, venu du monde entier et de toutes les générations !





Lior RAZ (Président)



Shirine BOUTELLA



Zabou BREITMAN



Stewart COPELAND



Daryl MCCORMACK pic.twitter.com/eQ0CHSkuPf — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023

La compétition séries longues rassemble 10 séries. Elle compte 9 nationalités différentes et 7 avant-premières.

- Bargain (Corée du Sud). Reposant sur un concept très fort (il est conseillé de ne pas lire le synopsis en amont pour l’apprécier pleinement), cette série qui sortira sur Paramount+ a la particularité d'avoir entièrement été tournée en un plan-séquence, plaçant le spectateur comme dans un jeu vidéo ou un escape game.



- Bon Matin Chuck, ou l’art de réduire les méfaits (Canada). La nouvelle série du réalisateur des Invincibles est une tragi-comédie en noir et blanc sur une bande son jazzy.



- Carthago (Israël). Signée Elijah Levi, elle plonge avec un humour féroce en 1942 dans un camp britannique de prisonniers fascistes et nazis, installé au beau milieu de l’Afrique.



- Childhood Dreams (Pays Bas). Ce drama fait la chronique douce-amère d'une famille sur plusieurs générations.



- Corduroy (israël). La nouvelle série de Hadas Ben Aroya, la réalisatrice de All Eyes On Me, se penche sur les amours de la jeune génération de Tel Aviv.



- Dead Ringers (Etats-Unis). Alice Birch (scénariste de The Young Lady et Normal People) propose une adaptation du film Faux-Semblants (1988) de David Cronenberg, avec ici Rachel Weisz pour incarner deux jumelles perverses.



- Power Play (Norvège). La série revient avec un ton décalé sur l'histoire vraie de Gro Harlem Brundtland, une jeune médecin qui s'est retrouvée un peu par hasard à faire de la politique, et qui deviendra en 1981 la première Première ministre de Norvège.



- Prisoner. Cette série danoise plonge dans un univers carcéral hyperréaliste. Entre surpopulation et manque cruel de moyens, les matons s'y retrouvent impuissants face à la montée du communautarisme.



- Spinners. Cette première série africaine en compétition dépeint la vie terrible des gangs de la banlieue de Johannesburg où les jeunes s'adonnent au spinning, ces dangereux rodéos automobiles pleins d'adrénaline.



- Tapie. La série française Netflix sur le célèbre homme d’affaires avec un Laurent Laffite méconnaissable dépeint plus «le Bernard de la loose que le Bernard de la win», comme l'a annoncé Albin Lewy, le directeur artistique de CANNESERIES.

Faites place à la Compétition de la saison 6 de #CANNESERIES !





Merveilleux kaléidoscope de ce que l'univers sériel à de plus beau à offrir : embarquez pour un tour du monde en 5 jours mêlant peur, joie, larmes et éclats de rire ! pic.twitter.com/q6XnlQwMmM — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023

Compétition séries courtes

Le jury de la compétition séries courtes sera présidé par les réalisateurs scénaristes et producteurs Javier Calvo et Javier Ambrossi (Holy Camp !). Ils seront accompagnés par l’humoriste Marina Rollman et l’actrice Simona Tabasco (The White Lotus).

Le Jury Séries Courtes de #CANNESERIES sera composé de l’hilarante humoriste suisse @marinarollman. À ses côtés, @SimonaTabasco révélée dans #TheWhiteLotus.





Et la présidence revient à Los Javis, AKA, Javier Ambrossi et @javviercalvo, créateurs de la série à succès #Veneno ! pic.twitter.com/8w0Uh8BH2h — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023

Les 10 séries en compétition mettent 9 pays à l'honneur.

- Appetite. Une série entre thriller et critique sociale en provenance d’Australie.



- Easy Peasy. Une comédie à sketchs norvégienne.



- Grounbreaking (Irlande/Etats-Unis). Une série loufoque décrite comme à la croisée de Deterorists et The Office, avec un soupçon de mysticisme.



- L’air d’aller. Une comédie dramatique canadienne sur un groupe d’amies atteintes de fibrose kystique.



- Missing. Inspirée de faits réels, la série revient sur le coup d’Etat en Argentine en 1976 et la dictature qui a suivi, durant laquelle des bébés et des enfants ont été dépouillés de leur identité pour être confiés à de nouvelles familles.



- Out of Touch. Une série suédoise qui reprend les codes de la comédie romantique mais avec un twist surnaturel.



- Roomies. Entre Girls et The L Word, cette série belge suit le quotidien de deux amies lesbiennes.



- Terrain sensible. Série française sur l'histoire d’amour entre Inès et Slimane dans une cité marseillaise.



- The left-handed son. Cette série espagnole suit une mère dont le fils s’est radicalisé dans un groupe néo-nazi.



- Streams flow from a river. Ce drame canadien dépeint le quotidien difficile d'une famille d’immigrés installée au Canada.

Parmi les nombreuses séries courtes visionnées cette année et venant du monde entier, voici les 10 titres en compétition : 10 regards sur notre monde, passé, présent et peut-être à venir… #CANNESERIES





ℹ Projections mardi 18 avril à l’Espace Miramar en accès libre et gratuit. pic.twitter.com/W1KUtckEeA — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023

Compétition Séries documentaires

Le jury de la compétition pour les séries documentaires sera présidé par Asif Kapadia et composé de la scénariste et réalisatrice Nathalie Marchak et de la journaliste et productrice Mélissa Theuriau.

Constituée de 6 séries, la nouvelle Compétition Séries Documentaires sera départagée par :



Asif KAPADIA (Président)



Nathalie MARCHAK



Mélissa THEURIAU





Le Jury attribuera le Prix de la Meilleure Série Documentaire lors de la cérémonie de clôture le 19 avril. #CANNESERIES pic.twitter.com/h5xKG57WK7 — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023

- Draw For Change ! (Belgique). Une série percutante sur des illustratrices dans divers pays du monde, des rebelles qui sont menacées parfois par la censure, voire la peine de mort comme dans le premier épisode, qui se passe à Idlib en Syrie.



- Juan Carlos - Downfall Of The King (Allemagne). Ce thriller revient sur les accusations qui ont pesé sur l'ancien roi d'Espagne.



- Lac-Mégantic - Ceci n'est pas un accident (Canada). Cette série fait la chronique d’une catastrophe ferroviaire qui a coûté la vie à 47 personnes, démontrant que la thèse de l’accident ne tient pas.



- Miracle N°71 (Belgique). L’histoire d’une réalisatrice souffrant de sclérose en plaques, qui se rend à Lourdes en rêvant de pouvoir un jour sortir du fauteuil roulant dans lequel elle se trouve depuis dix ans.



- Reading Again Mafalda (Argentine). La série revient sur le fameux personnage de Mafalda, depuis ses origines jusqu’à nos jours, avec en filigrane l’histoire de l’Argentine.



- Chevaline (France). La série de Canal+ revient sur l’affaire survenue le 5 septembre 2012 dans la commune de Chevaline, avec un éclairage inédit et notamment un outil de reconstitution 3D révolutionnaire pour tenter de percer ce qui demeure aujourd'hui un mystère.

La nouvelle Compétition Séries Documentaires de #CANNESERIES : engagée et palpitante ! Du true crimes, en passant par des sujets historiques, sociétaux et écologiques, il y en a pour tous les genres !





ℹ Projections les 17 et 18 avril à l’Espace Miramar en accès gratuit. pic.twitter.com/uuN5qSY2aG — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023

Les prix d’honneur

- Le Madame Figaro Rising Star Award sera décerné à l’actrice de la série Le Seigneur des Anneaux, Morfydd Clark.

Elle est l'une des étoiles montantes de l’industrie sérielle : #MorfyddClark, alias Rose Glass dans #SaintMaud et plus récemment Galadriel dans la série #LeSeigneurDesAnneaux : Les Anneaux de Pouvoir, recevra cette saison le @Madamefigaro Rising Star Award ! #CANNESERIES pic.twitter.com/bunSc1DxFd — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023





- Le Canal + Icon Award sera remis à l'actrice de Buffy contre les Vampires Sarah Michelle Gellar (qui donnera une masterclass le 19).

@SarahMGellar recevra le @canalplus Icon Award à #CANNESERIES ! De Buffy Contre Les Vampires, en passant par Ringer ou récemment #WolfPack, série dont elle est productrice exécutive et rôle principal, la comédienne emblématique sera récompensée pour l'ensemble de sa carrière. pic.twitter.com/ayoy8oUB1c — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023





- Le prix de l’Engagement Konbini reviendra à Joey Soloway, scénariste de Transparent, Six Feet Under ou encore I Love Dick (dont une masterclass aura également lieu le 19).

Le prix de l’Engagement @konbini sera décerné à Joey Soloway, showrunner et scénariste.





Ce prix est dédié aux talents qui se sont distingués par la qualité artistique et la dimension révolutionnaire, sociétale, innovante de leur création pic.twitter.com/SeZNzqmhl9 — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023

Les rendez-vous à Miramar

Entre dédicaces, projections et rencontres, vingt rendez-vous au total sont programmés à Miramar. Parmi eux, un alléchant focus sur trois séries sud-coréennes, Island, Pale Moon et Midnight Horrors 6 Different Nights, mais aussi la projection du premier épisode de Un, dos, Tres Nouvelle Génération, en présence des stars de la série ou encore la projection du premier épisode de la série Netflix, Tour de France au Cœur du Peloton.

#CANNESERIES c’est aussi le lieu pour honorer les grandes personnalités qui font les séries et leur permettre de rencontrer leur public : vous ! Projections, rencontres, dédicaces, découvrez les Rendez-vous de cette Saison 6 !





Accès libre et gratuit à l’Espace Miramar pic.twitter.com/afk7FsS9Mb — CANNESERIES (@CANNESERIES) March 28, 2023





Pour mémoire, le festival est gratuit et ouvert à tous. A noter que les réservations se font uniquement en ligne sur le site de l’événement ici, à partir de ce 29 mars pour les Cannois, et à partir du 31 pour tout le monde.