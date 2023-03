Oppenheimer : Matt Damon dévoile la durée très longue du prochain film de Christopher Nolan

Présent à l’avant-première du film «Air», Matt Damon a révélé que «Oppenheimer», le prochain film de Christopher Nolan dans lequel Cillian Murphy (Peaky Blinders) incarne J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, durerait approximativement 3 heures.

Une information exclusive. Interrogé par le site américain Variety sur le tapis rouge de l’avant-première du film «Air» à propos de «Oppenheimer», Matt Damon s’est montré particulièrement enthousiaste concernant le prochain film de Christopher Nolan, qui verra Cillian Murphy (Peaky Blinders) incarner le rôle de J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, qui fut placé à la tête du projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un enthousiasme tel que le comédien, dont le nom figure parmi une liste impressionnante de stars au générique du long métrage, a laissé échapper la durée – approximative – du film, qui serait de 3 heures. «Cela dure trois heures. C’est fantastique. Cillian est phénoménal. Il est tout ce que vous pouvez attendre de lui. Je crois que ça dure à peu près 3 heures. Ça file tellement vite. C’est génial», explique Matt Damon, un brin embarrassé en réalisant que l’information n’avait pas été dévoilée.

Matt Damon has seen #Oppenheimer: "It's fantastic. It's three hours. Cillian [Murphy] is everything you'd want him to be. He is phenomenal." https://t.co/dKkQlpmhdX pic.twitter.com/PTsfEzjLZ7

— Variety (@Variety) March 28, 2023