«The White Lotus» : la saison 3 pourrait être tournée en Thaïlande

Alors qu’une troisième saison a été confirmée en novembre dernier, l’équipe de la série multirécompensée «The White Lotus» pourrait poser ses caméras et ses valises en Thaïlande.

Après Hawaï en 2020 puis la Sicile en 2022, le créateur de la série Mike White pourrait tourner la saison 3 de «The White lotus» au pays du sourire. C’est ce que croit savoir Variety, qui évoque des sources proches de la production.

Un tournage en Thaïlande serait en effet une option tout à fait plausible. Et pour cause, à l’issue de la saison 2, Mike White expliquait à propos du scénario de ce troisième chapitre que «la première saison était centrée sur l’argent, la deuxième sur la sexualité, et je pense que la troisième portera un regard satirique et drôle sur la mort, la religion et la spiritualité orientales». Un thème qu’il pourrait aller explorer en Thaïlande.

Des repérages auraient eu lieu

D'autant que la production de la troisième saison n’aurait pas encore commencé, Mike White ayant passé du temps dans le pays pour des repérages, assurent des sources selon le magazine américain. Un autre argument pourrait également peser dans la balance. Alors que le groupe hôtelier Four Seasons a servi de décor aux deux premières saisons, la Thaïlande compte quatre établissements de la marque et ce dans des décors très variés, de la plage à la jungle en passant par la ville.

Pour l'heure, rien n'a toutefois été officialisé. La date de sortie de cette saison 3 reste encore inconnue, et le casting n'a pas non plus encore été dévoilé.