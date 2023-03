Angèle confie être sortie de sa zone de confort pour les besoins de son nouveau clip «Le temps fera les choses»

Angèle a dévoilé ce mercredi le clip du titre «Le temps fera les choses», issu de son album «Nonante-cinq La suite», sorti en novembre dernier. Une vidéo, cosignée par le chorégraphe Mehdi Kerkouche, dans laquelle la pop star s'est frottée à la danse contemporaine, confiant être sortie de sa zone de confort pour son plus grand plaisir.

Un nouveau défi. «Pour la première fois depuis longtemps, j’ai choisi un terrain moins confortable, moins maitrisé, de mon propre gré, et ça m’a donné cette sensation de légèreté assez inédite et plaisante», note ainsi la pop star dans un communiqué. Et pour cause, sous la houlette de Mehdi Kerkouche, aujourd’hui à la tête du Centre National Chorégraphique de Créteil, la chanteuse s’est en effet frottée à la danse contemporaine, en solo et en en duo, dans son nouveau clip «Le temps fera les choses», dévoilé ce mercredi.

Un projet né après avoir été émue aux larmes en assistant à la représentation d’un spectacle de Mehdi Kerkouche, dont les duos de deux femmes d’âges différents, dansant librement, ont fait écho à ce qu’elle voulait mettre en images dans son titre «Le temps fera les choses», note l’interprète de «Balance ton quoi». Une prestation qui a conduit l’artiste à s’exprimer par la danse pour illustrer cette chanson qui évoque la famille et le temps qui passe, qui apaise, qui cicatrise, qui sépare aussi, souligne-t-elle.

S'exprimer autrement que par la musique

Un exercice nouveau selon Angèle. «J’ai encore pu compter sur Mehdi pour m’accompagner dans cet exercice assez nouveau ; danser avec quelqu’un en duo, danser pour exprimer ces sentiments-là, danser pour illustrer la chanson et son texte», note la chanteuse de 27 ans, plus habituée poursuit-elle à évoluer sur scène dans «un environnement généralement plus pop et festif, mais beaucoup moins dans ce contexte plus intimiste, soliste, presque en tête à tête avec la caméra».

Une expérience qui visiblement a séduit l'artiste et qu'elle espère réitérer. «J’ai hâte de continuer à explorer cette sensation de danser quand on n’est pas danseur, la liberté qu’elle offre de ne pas suivre les codes car on ne les connaît pas. M’exprimer par un art autre que la musique ou le chant, et de s’oublier le temps de quelques minutes», souligne l'artiste, qui s'apprête à s'envoler le mois prochain pour les Etats-Unis, où un autre défi l'attend. La chanteuse belge se produira en effet pour deux dates au festival Coachella, les 14 et 21 avril. Une première dans la carrière d'Angèle, lauréate de deux nouvelles Victoires de la musique en février dernier.