Larry et son nombril : la saison 12 sera-t-elle la dernière ?

La série «Larry et son nombril», lancée en 2000 par Larry David, pourrait toucher à sa fin avec la saison 12 attendue dans le courant de l’année 2023 sur la chaîne américaine HBO, rapporte le site The Hollywood Reporter.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Selon le site américain The Hollywood Reporter, la saison 12 de «Larry et son nombril» pourrait être la dernière pour la série lancée en 2000 par Larry David. Une information qui fait écho à deux tweets récemment publiés – et quasiment aussitôt effacés – le premier par le producteur Jon Hayman qui a posté un cliché du tournage avec la mention : «En train de tourner la dernière scène du dernier épisode de la saison finale».

Maybe you love the show. Maybe you hate the show. Maybe you don't give a shit. In any event, shooting the last scene of the last episode of the final season.





