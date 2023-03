X-Files : Ryan Coogler, le réalisateur de «Black Panther», en charge du reboot de la série

Chris Carter, le créateur de «X-Files», a révélé sur la radio Canadienne CBC que le réalisateur de «Black Panther», Ryan Coogler, était en charge de développer une nouvelle version de la série culte des années 1990.

La vérité est ailleurs. Phénomène télévisuel dans les années 1990, «X-Files» s’apprête à faire peau neuve sous la direction de Ryan Coogler, le réalisateur de «Black Panther». Il aura pour mission de réinventer la série autour d’un nouveau casting. Une information confirmée par le créateur de la version originale, Chris Carter, lors d’un entretien accordé à l’émission «On The Coast» sur la radio Canadienne CBC à l’occasion du 30e anniversaire de la série.

«Je viens de parler avec un jeune homme, Ryan Coogler, qui va remonter ‘X-Files’ avec un casting axé sur la diversité. Donc il va faire face à une tâche compliquée, parce que nous avons couvert tellement de terrain», a-t-il expliqué. Lancée en 1993, «X-Files» suivait les enquêtes de deux agents du FBI, incarnés par David Duchovny et Gillian Anderson, sur des phénomènes paranormaux. La série s’était interrompue en 2002 avant de connaître une suite avec deux saisons diffusées entre 2016 et 2018. Deux films avaient également vu le jour en 1998 et 2008.

Pour le moment, aucune information concernant le tournage, le casting, ou la date de diffusion n’a été dévoilée. Cette nouvelle version de «X-Files» devrait probablement voir le jour sur Hulu aux États-Unis (et sur Disney+ en France) après le rachat de la 21th Century Fox par Disney en 2019.