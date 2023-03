Ciné+ : du cinéma sous haute tension en avril

Au mois d’avril sur les chaînes Ciné+ et MyCanal, rendez-vous avec une programmation explosive 100% cinéma sous haute tension, avec une sélection de plus de cinquante films d’action et de suspense, dont «Bac Nord», «355», «Seven», «Rush Hour» ou encore «J’ai rencontré le diable».

Shoot d’adrénaline en perspective. En ce mois d'avril 2023, les chaînes Ciné+ et MyCanal proposeront une cinquantaine de thrillers d’action et de suspense, qui vont mettre les spectateurs sous haute tension.

Parmi les immanquables, le cultissime «Seven» (1996) de David Fincher, le 2 avril à 22h40 sur Ciné+Frisson, «355» (2022) de Simon Kinberg et son casting féminin prestigieux, le 5 à 20h50 sur Ciné+Premier, le buddy movie inoxydable «Rush Hour» (1998) de Brett Ratner, le 5 à 20h50 sur Ciné Famiz, le polar sous pression «Bac Nord» (2021) de Cédric Jimenez, le 30 à 20h50 sur Ciné+Frisson, ou encore «J’ai rencontré le Diable» (2011) de Kim Jee-Woon sur MyCanal, qui voit un agent secret partir à la recherche du serial killer qui a tué sa fiancée.

Un documentaire passionnant sur la représentation de la police

On note également le retour des deux flics culte «Starsky et Hutch» (2004), sous les traits de Ben Stiller et Clive Owen, le 26 à 20h50 sur Ciné+Famiz, le captivant «Zero Dark Thirty» (2012) de Kathryn Bigelow, avec une Jessica Chastain agent de la CIA aux trousses de Ben Laden, le 9 à 20h50 sur Ciné+Frisson, le bijou bouleversant de James Gray «La nuit nous appartient» (2007), avec Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg, le 2 à 20h50 sur Ciné+Frisson, ou encore, pour les plus petits, «La Pat’ Patrouille, le film» (2021) et sa bande de super chiens prête à sauver Aventureville, le 7 à 20h50, sur Ciné+Famiz.

Toujours dans le cadre de cette programmation spéciale «Cinéma sous haute tension», on n’oubliera pas le 16 avril à 19h55 sur Ciné+Frisson «Mais que fait la police ?!», qui se penche sur la figure familière du policier au cinéma, de la question du réalisme à la manière avec laquelle les acteurs se préparent à entrer dans la peau de flics. Inédit, ce documentaire de 52 minutes analyse l’évolution d’un personnage qui ces dernières années a fait plusieurs apparitions musclées dans le paysage ciné français, avec des films comme «Bac Nord», qui ont confronté les spectateurs à la violence du terrain.