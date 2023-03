Man on Fire : le film avec Denzel Washington va être adapté en série

Selon le site américain The Hollywood Reporter, une adaptation en série télévisée du film «Man on Fire» vient d’être commandée. La première saison sera composée de 8 épisodes.

La vengeance fait recette. Adaptation du roman «L’homme de feu» de Philip Nicholson (signé sous le pseudonyme d'A.J. Quinnell), «Man on Fire» était sorti en salles en 2004, avec Denzel Washington dans le rôle de John W. Creasy, un ex-agent de la CIA alcoolique et dépressif, engagé pour être le garde du corps de la petite fille d’une riche famille. Le jour où elle est kidnappée devant ses yeux, il jure de la libérer. Et de tuer tous ceux qui se trouveront sur son chemin.

Selon The Hollywood Reporter, l’histoire va de nouveau faire l’objet d’une adaptation, cette fois en série télévisée, après que Netflix ait commandé une première saison de 8 épisodes. C’est Kyle Killen, connu pour avoir travaillé sur l’adaptation du jeu vidéo «Halo», ou encore pour avoir créé la série «Lonestar», qui en sera le showrunner, le producteur, et l’auteur.

Pour le moment, aucune information concernant le casting n’a été dévoilée. Netlfix n’a pas communiqué de date pour le lancement du tournage, ou pour la diffusion. La plate-forme de streaming a annoncé que la série serait l’adaptation des deux romans faisant mention du personnage de John Creasy, «L’Homme de feu» publié en 1980, et «The Perfect Kill» publié en 1992. Trois autres romans d'A.J. Quinnell avait suivi, «The Blue Ring» en 1993, «Black Horn» en 1994, et «Message from Hell» en 1996.