«Star Wars : Skeleton Crew» : on connaît le nom des réalisateurs de la série Disney+

La prochaine série Star Wars, «Skeleton Crew», vient d’ajouter le nom de David Lowery à la liste des réalisateurs en charge de mettre en image les aventures d’une bande d’enfants à travers la galaxie. Elle est attendue d’ici la fin de l’année 2023 sur Disney+.

Du talent à revendre. Selon le site américain The Hollywood Reporter, David Lowery – le réalisateur du film «Peter Pan & Wendy» attendu le 28 avril sur Disney+ – vient de rejoindre la liste prestigieuse des metteurs en scène en charge de mettre en image la série «Star Wars : Skeleton Crew».

Pilotée par Jon Watts, l’homme qui a mis en scène la trilogie Spider-Man avec Tom Holland (et qui pourrait également réaliser quelques épisodes), cette fiction centrée sur une bande d’enfants tentant de retrouver le chemin de leur planète natale à travers la galaxie comptait déjà sur la présence de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, les réalisateurs de «Everything Everywhere All At Once», film multirécompensé lors de la dernière cérémonie des Oscars, dont le prix du meilleur réalisateur et du meilleur film.

Rares sont les informations qui ont filtré sur le scénario, à part le fait que l’histoire de cette bande d’enfants se déroulera dans la même temporalité que «The Mandalorian». La série verra également Jude Law intégrer l’univers Star Wars pour la première fois de sa carrière, dans un rôle inconnu pour le moment. «Star Wars : Skeleton Crew» est attendue pour la fin de l’année 2023 sur Disney+.