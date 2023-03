Week-End Family : encore plus drôle et décalée, la saison 2 de la série feel-good avec Eric Judor débarque ce 5 avril

Eric Judor reprend son rôle de papa poule dans la série feel-good «Week-End Family», qui revient avec une saison 2, encore plus drôle et décalée, à découvrir dès ce 5 avril sur Disney+.

Elle fait tellement de bien au moral qu'on l'attendait avec impatience. «Week-End Family», avec notamment Eric Judor en papa poule, revient dès ce 5 avril. Première production française originale Disney+, sortie en février 2022, et même première série de la plate-forme américaine à faire l’objet d’un épisode spécial Noël en décembre dernier, l'attachante comédie familiale est désormais également la première série française à pouvoir s’enorgueillir d'y revenir pour une saison 2.

Dans les huit nouveaux épisodes, Fred (Éric Judor), un ostéo parisien, continue de chercher le bon équilibre entre sa nouvelle petite-amie Emma (Daphnée Côté-Hallé) désormais bien installée chez lui, ses filles, issues de trois précédentes relations et qu’il reçoit sous son toit tous les week-ends, mais aussi son envahissant meilleur pote (excellent Hafid F. Benamar), qui ne lui laisse que peu de temps pour l'intimité.

Clara (Liona Bordonaro) toujours plus militante écolo, Vic (Midie Dreyfus), qui entre dans l'âge ingrat en ne se douchant plus, et Romy (Roxane Barazzuol), en crise car sa maman Héléna (Annabel Lopez) attend un bébé qui va lui faire perdre sa place de petite dernière, «ont toutes bien grandi», confie Daphnée Côté-Hallé, qui joue leur belle-mère et passe beaucoup de temps avec les interprètes (même quand les caméras s'éteignent). «C’est génial à voir, s'enthousiasme la comédienne, et leurs personnages évoluent aussi beaucoup dans l’adolescence». Une période entre problèmes de peau et premiers crushs qui a donné pleins d'idées pour les nouveaux épisodes.

«plus loin dans l'absurde»

Après avoir été chahutée dans la saison 1, Emma est maintenant plus établie dans la famille. «Il y a moins de conflit avec les filles. L’enjeu n’est plus pour Emma de faire sa place, sa place est faite. Le conflit vient plus entre le père, qui voit grandir ses filles, et ses filles. La belle-mère (psychologue, ndlr) va venir conseiller son chéri pour avoir des relations saines avec elle», explique la Canadienne, qui confie que Disney a cette fois souhaité «des épisodes plus fermés en mode sitcom, donc avec moins de trame narrative qui traverse toute la série». Ce qui n’empêche pas le couple qu’elle forme à l’écran avec Eric Judor de «beaucoup évoluer» tout au long de la nouvelle saison.

Cette saison 2 est de l’avis du comédien beaucoup plus drôle que la précédente (laquelle l’était déjà énormément, ndlr). «Je pense que, pour la saison 1, Disney devait un peu flipper, parce qu’on en avait tous sous le pied et qu’on a beaucoup improvisé. Ils se disaient ‘wow, attention, c’est quand même une série familiale, qui doit traiter de ces thèmes-là’ et tout ça… Et on a explosé tout ce carcan en saison 2 et ça va très loin», annonce-t-il.

Si la série reste au final dans son essence bienveillante et destinée à toute la famille, «on se permet des écarts, les personnage ont plus de failles», explique-t-il, précisant qu’il ne s’agit quand même «pas de vannes hardcore. On reste dans le thème, mais on va plus loin dans l’absurde, on pousse plus les situations. C’est un peu moins sage. Mais ça reste familial», assure-t-il, soulignant qu'il trouve cette saison «vraiment bien plus drôle».

Un avis que partageront sûrement les fans de la première heure. Comme avec l'épisode de Noël, «Week-End Family» continue de leur faire des petits cadeaux, cette fois avec la présence d'invités-surprise, parmi lesquels Youssef Hajdi («La Flamme»), Lison Daniel («Les caractères», «Drôle», «Jeune et Golri»), ou encore José Garcia, en agent immobilier star de la télévision. Les épisodes de trente minutes passent à une vitesse folle, et une question viendra vite sur toutes les lèvres : à quand la saison 3 ?