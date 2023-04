«Merci à tous ceux qui ont séché mes larmes» : Shakira fait ses adieux à Barcelone pour prendre un nouveau départ à Miami

Séparée du footballeur Gerard Piqué depuis un an, la chanteuse Shakira a quitté ce week-end Barcelone avec leurs enfants, pour s’installer avec eux à Miami.

La page se tourne. Shakira, qui était venue s'installer à Barcelone en 2011 pour vivre avec le footballeur Gerard Piqué, a annoncé son départ de la capitale de la Catalogne. La chanteuse colombienne a fait ses cartons et pris ses deux enfants, Milan 10 ans et Sasha 8 ans, avec elle pour partir s’installer à Miami.

Elle a fait ses adieux à l’Espagne ce dimanche avec un message posté sur Instagram. «Je me suis installée à Barcelone pour donner à mes enfants la stabilité, la même que nous recherchons maintenant dans un autre coin du monde à côté de la famille, des amis et de la mer», a écrit la star. «Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre dans la recherche de leur bonheur. Merci à tous ceux qui ont surfé tant de vagues avec moi à Barcelone, la ville où j'ai appris que l'amitié est sans aucun doute plus longue que l'amour», a dit l’ex-compagne de Gerard Piqué.

La «reine de la musique latine» a poursuivi : «Merci à tous ceux qui m'ont encouragée là-bas, séché mes larmes, m'ont inspirée et m'ont fait grandir».

La star colombienne et le footballeur espagnol Gerard Piqué, qui se déchirent par médias interposés depuis leur rupture il y un an, avaient annoncé en novembre 2022 avoir trouvé un accord pour la garde de leurs enfants.

Motivé sûrement par le mauvais souvenir de l'infidélité de son ex, le départ de Shakira a peut-être aussi été quelque peu précipité par ses déboires avec le fisc... Shakira, 45 ans, est en effet poursuivie en Espagne pour une affaire de fraude. Les tribunaux n'ont pas encore fixé de date pour son procès, mais il a déjà été annoncé que le parquet requerra contre elle plus de huit ans de prison et une amende de près de 24 millions d'euros, pour avoir fraudé le fisc espagnol à hauteur de 14,5 millions d'euros entre 2012 et 2014. L'artiste, de son côté, rejette fermement toutes les accusations et a dit qu'elle aurait à coeur de le prouver. «Je ne dois rien» au fisc «et je suis certaine d'avoir suffisamment de preuves pour soutenir mon dossier et faire en sorte que la justice se prononce en ma faveur».