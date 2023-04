«Vaiana : La légende du bout du monde» : une adaptation en live-action avec Dwayne Johnson lancée par Disney

Les studios Walt Disney viennent d’annoncer l’adaptation en live-action du film animé «Vaiana : La légende du bout du monde», avec Dwayne Johnson dans le rôle de Maui, le demi-dieu du vent et de la mer. Il en sera également le coproducteur.

Un récit dans l’air du temps. C’est via la publication d’une vidéo en ligne que les studios Walt Disney ont annoncé l’adaptation en live-action du film animé «Vaiana : La légende du bout du monde» sorti en 2016. Acteur principal et coproducteur, Dwayne Johnson y reprendra le rôle de Maui, le demi-dieu du vent et de la mer auquel il avait déjà prêté sa voix dans la version originale.

«Cette histoire représente ma culture, et elle est emblématique de la grâce et de la force guerrière de notre peuple. Je porte fièrement cette culture sur ma peau et dans mon âme, et cette opportunité unique de retrouver Maui, inspiré par le mana (force spirituelle) et l’esprit de mon grand-père, le grand chef Peter Maivia, est une chose qui est chère à mon cœur», a expliqué le comédien dans cette vidéo publiée par Disney.

Selon le site américain The Hollywood Reporter, le film en est au premier stade de son développement, et aucun réalisateur n’a encore été nommé à la tête du projet qui comptera sur la présence d’Auli’i Cravalho, la comédienne qui doublait Vaiana dans la version originale, parmi les producteurs exécutifs.

«Vaiana : La légende du bout du monde» raconte l’histoire d’une jeune fille désignée pour reprendre une quête inachevée de ses ancêtres afin de sauver son peuple d’une catastrophe écologique sans précédent. Pour réussir, elle va devoir faire équipe avec le facétieux Maui, le demi-Dieu du vent et de la mer.