Yellowstone : un nouveau spin-off avec Matthew McConaughey en développement

Alors que l’avenir de «Yellowstone» paraît plus que jamais incertain en raison du possible départ de Kevin Costner, le président de la société ViacomCBS, Chris McCarthy, a confirmé qu’une série dérivée avec Matthew McConaughey allait voir le jour.

Pas de temps mort. Alors que le tournage de la cinquième, et potentiellement dernière saison de «Yellowstone» continue d’agiter les fans, le projet de série dérivée avec Matthew McConaughey dans le rôle principal a été confirmé officiellement par le patron de la société ViacomCBS, Chris McCarthy, au site américain The Hollywood Reporter.

Une bonne nouvelle pour la Paramount, qui est toujours empêtrée dans des conflits d’agenda avec Kevin Costner – qui est déterminé à faire son retour derrière la caméra pour réaliser le film «Horizon» – pour tourner la deuxième moitié de la saison 5 de «Yellowtone». Celle-ci devait être diffusée cet été, mais reste en suspens pour le moment.

La série dérivée avec Matthew McConaughey, qui devrait être baptisée «Yellowstone : 6666», viendra s’ajouter aux autres spin-off que sont «Yellowstone : 1883» et «Yellowstone : 1923» dont le succès égal, voir dépasse la version originale, notamment grâce à la présence de comédiens de premier plan comme Sam Elliot, Faith Hill, Harrison Ford, ou encore Helen Mirren dans les rôles principaux.

Selon le site américain Deadline, «Yellowstone : 6666» racontera l’histoire de Four Sixes Ranch, une des plus célèbres propriétés des États-Unis rachetée l’an dernier par Taylor Sheridan, le créateur de la série. Elle se déroulera à une époque où les Comanches régnaient en maître à l’ouest du Texas. Un autre prequel, «Yellowstone : 1932», est actuellement en développement, avec un scénario se déroulant pendant la période de la prohibition et après le krach boursier de 1929.