Les Gardiens de la Galaxie vol. 3 : James Gunn révèle en quoi ce film sera différent des deux autres

Prévu pour sortir dans les salles françaises le 3 mai prochain, «Les Gardiens de la Galaxie vol. 3» marquera la dernière étape de la progression entamée par le personnage de Peter Quill dans le premier volet, selon James Gunn, le réalisateur.

Dernier tour de piste. Le film «Les Gardiens de la Galaxie vol. 3», attendue dans les salles françaises à partir du 3 mai prochain, marquera la dernière réalisation de James Gunn – nommé à la tête de DC Studios depuis octobre dernier – chez Marvel. Mais aussi la dernière apparition à l’écran pour la bande de héros qui, pour cette ultime mission se déroulant six ans après les événements d’«Avengers : Endgame», s’apprêtent à affronter un redoutable adversaire, le Maître de l’évolution, un être obsédé par la création de «la société parfaite».

Dans un entretien avec le site américain Fandango, James Gunn a ainsi expliqué que le troisième volet des «Gardiens de la Galaxie» permettra au personnage de Peter Quill – incarné par Chris Pratt – de terminer son évolution entamé lors du premier film.

WATCH: @JamesGunn kicks off the "B" side of our #GotGVol3 interviews by breaking down the emotional undertones of @MarvelStudios 'Guardians of the Galaxy: Vol 3'



Only in theaters May 5. Tickets are on sale NOW!



's —> https://t.co/bVJMXuq3JO pic.twitter.com/252L6qdZ3k

— Fandango (@Fandango) April 4, 2023