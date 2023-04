House of the Dragon : Nikolaj Coster-Waldau, trop ému, avoue «être incapable de regarder le spin-off de Game of Thrones»

Dans un entretien avec le site américain Entertainment Weekly, Nikolaj Coster-Waldau a avoué être incapable de regarder «House of the Dragon», le spin-off de «Game of Thrones» lancé en août dernier sur HBO.

Trop d’émotion. Invité à donner son avis sur «House of the Dragon» par le site américain Entertainment Weekly, Nikolaj Coster-Waldau a avoué ne pas s’être senti capable de regarder le spin-off de «Game of Thrones» au moment de son lancement en août dernier. L’interprète de Jaime Lannister n’exclut pas de la découvrir à l'avenir, mais précise ne pas se sentir prêt à se plonger dans cette nouvelle histoire, qui revient sur la guerre civile surnommée «La Danse des Dragons».

«Je ne l'ai pas regardée. Un jour, je suis tombé sur le générique de début. Et c’était très bizarre car il y a la même musique et les graphismes sont similaires. Et je me suis dit ‘Non, c’est trop tôt’», explique-t-il. «Je vais attendre un peu, au moins les deux premières saisons, et après je pourrai la binger. Et découvrir tout d'un coup. Mais je sais que beaucoup de monde adore cette série, et je suis vraiment ravi pour eux», poursuit-il.

Nikolaj Coster-Waldau n’est pas le seul à avoir des difficultés à se plonger dans le spin-off. En janvier dernier, Emilia Clarke avait confié au site américain Variety ne pas se sentir capable de regarder «House of the Dragon». «Je ne peux pas. C’est trop bizarre. C’est comme si quelqu’un m’invitait à une fête où je ne connais personne. Je préfère éviter», avait-elle expliqué.