Kit Harington de retour sur HBO, mais pas dans la peau de Jon Snow

Le retour de Kit Harington sur la chaîne américaine HBO est imminent. Mais pour cette fois, l’acteur ne sera pas associé à l’univers de «Game of Thrones», puisqu’il vient d’ajouter son nom au générique de la saison 3 de la série «Industry».

Il va abandonner son épée pour un temps. Kit Harington sera prochainement de retour sur la chaîne américaine HBO, mais dans un tout autre registre que son rôle de Jon Snow dans «Game of Thrones», personnage qui aura par ailleurs droit à sa propre série (elle est actuellement en développement). Pour l’heure, le comédien britannique enchaîne les nouveaux projets, et vient d’ajouter son nom au casting de la saison 3 de la série «Industry».

Kit Harington y incarnera Henry Muck, le patron et fondateur de la société Lumi, qui allie écologie et nouvelles technologies. Sans révéler quoique ce soit de l’intrigue, ce troisième chapitre promet de créer la surprise auprès de son audience, selon le scénariste Jospeh Charlton.

«La série évite de tourner en rond. On va explorer de nouveaux lieux, où je pense qu’on pourra voir l’enchevêtrement de la finance avec d’autres secteurs à travers le monde, et la politique qui en résulte d’une manière que je trouve novatrice et intéressante», a-t-il confié au site américain Digital Spy.

«La série gagne en profondeur, et nous allons commencer à voir les dirigeants qui se trouvent au-dessus d’eux, puis les patrons de ces mêmes dirigeants, et l’importance stratégique des banques d’investissements dans la hiérarchie de la société de manière plus générale», poursuit-il.