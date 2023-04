Le rappeur Diddy paie Sting 5000 dollars par jour pour avoir utilisé un sample sans autorisation

Diddy révèle qu'il paie toujours aujourd'hui l'équivalent de 5000 dollars par jour à Sting, pour avoir utilisé un extrait de sa chanson à succès «Every Breath You Take» sans autorisation.

Quelques notes qui lui reviennent très cher. Le rappeur Sean «Diddy» Combs a révélé qu’il versait des royalties à Sting depuis qu’il avait utilisé un échantillon du single du rockeur «Every Breath You Take», sorti en 1983, pour les besoins de son tube «I'll Be Missing You». Un morceau mythique, qui en 1997 s'était vendu à sept millions d'exemplaires, avait atteint la première place des charts dans 15 pays, et avait remporté un Grammy pour la meilleure performance rap d'un duo ou d'un groupe.

Comme l’a repéré le magazine People, l'icône du hip-hop, 53 ans, a confié dans un tweet verser encore aujourd'hui 5000 dollars par jour en redevance à l’ancien leader du groupe Police.

«J'adore mon frère @OfficialSting», a-t-il ajouté dans le message Twitter à côté d'un extrait d’une interview du rockeur en 2018, dans laquelle ce dernier avait parlé pour la première fois de leur accord financier, déclarant à ce moment-là qu'il percevait 2000 dollars par jour de la part de Diddy.

Dans l'interview, le musicien de 71 ans racontait que le producteur n'avait pas demandé la permission de prendre un morceau de son titre avant la sortie de son single.

«Nous sommes de très bons amis maintenant», avait dit Sting, reconnaissant que le tube de Diddy «était une belle version de cette chanson». Très lucrative, également.