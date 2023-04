Louise Bourgoin fait des révélations sur son histoire d'amour avec Julien Doré

Interrogée dans le cadre de la promotion du film «C'est mon homme», sorti ce 5 avril, et dans lequel elle joue aux côtés de Leïla Bekhti et Karim Leklou, Louise Bourgoin a accepté de faire des confidences sur les coulisses du couple qu’elle a formé durant trois années avec Julien Doré.

Il y a quinze ans, Louise Bourgoin et le chanteur Julien Doré se sont aimés d'un amour «pur», mais la médiatisation a eu raison de leur complicité, a expliqué l'actrice dans une interview pour le magazine Elle, organisée pour la promotion du film «C'est mon homme», sorti ce 5 avril.

«On a eu une histoire d'amour pure et belle, mais parce qu'on était deux jeunes tout à coup extrêmement vus à la télé, ça a passionné les médias», regrette-t-elle. «Au départ, on a tenté de détourner le truc en faisant un happening post-moderne ironique : on a fait la une des Inrocks en acceptant de poser ensemble dans une parodie de Marie et Joseph, avec un petit Jésus. Mais les gens comprennent toujours autre chose», a-t-elle déploré.

«In fine, tout ça nous a dépassés et a abîmé notre relation», considère l’ancienne Miss Météo de Canal+, qui sera bientôt à l’affiche de la nouvelle saison de l’excellente série médicale «Hippocrate».

Après son histoire d’amour avec Julien Doré, Louise Bourgoin s’est fait la promesse de ne plus exposer sa vie sentimentale. «Par la suite, je n'ai plus jamais été avec un homme connu. C'était un choix de ma part», a confié celle qui partage la vie du musicien Terp avec qui elle a eu deux enfants, Etienne, 7 ans, et Vadim 3 ans.