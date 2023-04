Minecraft : on sait quand sortira l'adaptation du jeu en film avec Jason Momoa

L'adaptation du jeu vidéo Minecraft, avec l’acteur Jason Momoa dans le rôle principal, vient d'annoncer sa date de sortie.

Après Sonic, Mortal Kombat et Super Mario Bros, c’est bientôt le jeu vidéo Minecraft qui va connaître une adaptation au cinéma.

Le film de Warner Bros, annoncé en prises de vue réelles, aura pour tête d’affiche Jason Momoa. Réalisé par Jared Hess (Napoleon Dynamite, The Last Man on Earth), il sortira en salles le 4 avril 2025 aux Etats-Unis (donc en théorie le 2 en France). Une échéance précise mais qui apparaît très lointaine, surtout quand on sait que le film devait à l’origine sortir il y a plusieurs années.

Il y a dix ans, Shawn Levy (Une nuit au musée, Free Guy), avait quitté la première ébauche à cause d’un différend créatif. Ensuite, Rob McElhenne (It’s Always Sunny in Philadelphia) avait repris le bébé en 2016, avant de l'abandonner à son tour.

Le casting de Jason Momoa avait été annoncé l'année dernière en avril, mais le film a depuis été encore confronté à des problèmes de développement, rapporte Collider.

Un scénario très évasif

Pour l’heure, l’intrigue reste très obscure. La presse spécialisée a relayé des bribes de synospis, évoquant une adolescente et son groupe d'aventuriers inattendu qui, «après que le maléfique Ender Dragon se soit engagé sur la voie de la destruction, doivent sauver leur magnifique Overworld en blocs.»

Comment l’univers si particulier du jeu Minecraft - qui est rappelons-le plus vendu de l'histoire avec 238 millions d'unités écoulées - sera-t-il retranscrit est une des grandes questions qui se posent.

Le mystère est pour l'instant entier, excepté eut-être la carrure très carrée de Momoa qui pourrait parfaitement convenir pour interpréter le héros Steve.