Orlando Bloom obtient le rôle principal de la série «This Must Be the Place»

Alors que «Carnival Row» vient de prendre fin, Orlando Bloom a déjà trouvé son prochain projet. Selon le site américain Deadline, l’acteur de 46 ans se prépare à incarner le rôle principal de la série «This Must Be the Place».

Un enchaînement parfait. L’avenir d’Orlando Bloom est déjà assuré sur Amazon Prime Video. Après avoir incarné le personnage de Rycroft «Philo» Philostrate pendant deux saisons dans «Carnival Row», le comédien de 46 ans interprétera le rôle principal de la série «This Must Be the Place», rapporte le site américain Deadline.

Adaptée du roman «Assez de bleu dans le ciel» de Maggie O’Farrell, publié en 2016, cette fiction suivra l’histoire de Daniel Sullivan, un linguiste américain vivant dans un coin reculé en Irlande avec son épouse, Claudette, une ancienne star du cinéma franco-britannique, et leurs enfants.

Un accord avec Amazon Prime

L’homme entretient une relation compliquée avec son père, et ne voit guère ses deux autres enfants qu’il a laissé derrière lui, aux États-Unis, dix ans plus tôt. Quand une ancienne connaissance de son passé fait irruption dans sa vie, sa relation avec son épouse s’en retrouve chamboulée. Et l’embarque dans un périple à travers le monde dont il ne ressortira pas indemne.

Cette nouvelle série, dont Orlando Bloom sera également l'un des producteurs, et qui s'inscrit dans le cadre de l’accord signé avec Amazon Prime Video en 2019, sera pilotée par Suzanne Heathcote (Killing Eve, Fear the Walking Dead), qui sera présente à l’écriture et à la production. Pour le moment, aucune date concernant le lancement du tournage n’a été dévoilée, ni aucun autre nom du casting.