Sex/Life : Sarah Shahi, star de la sulfureuse série, descend en flammes la saison 2

L'actrice Sarah Shahi balance sur le tournage de la saison 2 de Sex/Life, et tacle l’équipe de la série.

Ses révélations vont rendre impossible toute collaboration future avec la plate-forme, a bien conscience l’actrice. Mais Sarah Shahi a décidé de dire tout le mal qu’elle pensait de la saison 2 de Sex/Life, sulfureuse série de Netflix dont elle est la star. Lors d'une récente apparition sur le podcast Not Skinny But Not Fat, l'actrice a révélé qu'elle avait vraiment eu du mal lors du tournage des nouveaux épisodes, estimant notamment qu’elle «n’avait pas eu le soutien des personnes impliquées dans la série» qu'elle avait reçu lors de la première saison. «C'est devenu une chose très différente pour moi, et je n'ai pas peur de le dire (…), je ne travaillerai plus jamais pour Netflix maintenant après avoir dit tout cela, mais je ne peux pas mentir. C'était définitivement un challenge.»

Shahi a également déploré qu'elle et l’acteur Adam Demos aient à peine eu des scènes ensemble dans cette saison 2, soulignant à quel point elle aimait leurs intrigues, et travailler avec celui qui est aussi son compagnon à la ville. «Il est peut-être là 60 secondes en tout», a-t-elle déclaré. «Je ne l'ai jamais vu.»

Incertitudes sur une saison 3

L'actrice a également eu des problèmes avec l'écriture, qualifiant certains des scénarios de la saison 2 d’«artificiels». «Il y avait d'autres choses que je sentais que je ne pourrai pas oublier, et c'était juste difficile», a déclaré Shahi. «Mais ça fait partie de ce que je fais ! Je ne vais pas toujours m'entendre ou être d'accord avec un cinéaste. Je ne vais pas toujours aimer ce que je dois faire ou dire. Mais c'est mon boulot, de le rendre crédible.»

Inspirée du livre de B.B. Easton «44 chapiters about 4 men», Sex/Life a été créée en juin 2021, mettant en vedette l'ancienne actrice de «The L Word» dans le rôle d’une femme au foyer, qui lutte pour rester une épouse et une mère dévouée tout rêvant de revivre la vie débridée de sa jeunesse, dont sa relation torride avec un ancien amant (Adam Demos). Pour Netflix, cette série, déconseillée aux moins de 18 ans, porte «un regard nouveau et provocateur sur l'identité et le désir au féminin». Y aura-t-il une saison 3 ? Les chances s’amenuisent désormais d’y retrouver l’actrice principale…