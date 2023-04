«Unicorn : Warriors Eternals» : la nouvelle série animée de Genndy Tartakovsky se dévoile dans une bande annonce

La nouvelle série animée de Genndy Tartakovsky, «Unicorn : Warriors Eternals», vient de dévoiler sa première bande-annonce. Elle suivra une équipe d’anciens héros luttant contre les forces du mal à travers les âges.

Encore une merveille d’animation. La chaîne américaine Adult Swim vient de dévoiler la première bande-annonce de «Unicorn : Warriors Eternals», la nouvelle série animée créée par Genndy Tartakovsky, l’homme derrière la saga cinématographique «Hôtel Transylvanie» ou encore l’excellentissime «Primal». Prévue pour être lancée le 5 mai prochain, elle suivra l’histoire d’une équipe d’anciens héros qui se réveillent pour combattre les forces des ténèbres à travers les âges, en prenant possession des corps d’hôtes innocents. Un récit sur lequel Genndy Tartakovsky travaille depuis plusieurs années.

«J’ai imaginé cette série il y a plus de 20 ans, à mes débuts dans les studios de Cartoon Network. Tous les projets sur lesquels nous avons travaillé, Le laboratoire de Dexter, Samouraï Jack, ou encore Sym-Bionic Titan, nous ont aussi servi de terrain d’entraînement pour ouvrir la voie à cette série. Ces années ont été nécessaires pour que nous soyons enfin en mesure de nous attaquer à une série telle que Unicorn : Warriors Eternal», explique le réalisateur dans un communiqué.

«Cette série est une petite merveille. Elle montre que, sous l'impulsion d'un visionnaire créatif et d'une équipe au talent incontestable, il n’y a pas de limite à ce que l’animation peut proposer. En programmant cette série aux heures de grande écoute et en la rediffusant sur plusieurs jours, nous veillons à ce que toutes les générations de fans d'animation puissent découvrir cette série exceptionnelle», a déclaré pour sa part Michael Ouweleen, président de Cartoon Network, d'Adult Swim, de Boomerang et de Discovery Kids.