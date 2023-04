Welcome to Derry : quatre acteurs annoncés au générique de la série préquelle du film d’horreur «Ça»

La chaîne américaine HBO vient de révéler les noms des quatre premiers comédiens à rejoindre le casting de «Welcome to Derry», la série préquelle du film d’horreur «Ça», qui explorera l’histoire de cette ville hantée, et les origines du clown maléfique Pennywise.

Les annonces officielles commencent. La série préquelle du film d’horreur «Ça», «Welcome to Derry», continue de prendre forme. Après avoir dévoilé le nom des deux showrunners – Jason Fuchs et Brad Caleb Kane – en novembre dernier, la chaîne américaine HBO vient d'annoncer la présence des comédiens Taylour Paige (Zola), Jovan Adepo (Babylon), James Remar (Dexter), et Chris Chalk (Perry Mason) au générique de la fiction.

Peu d’informations ont filtré sur cette série qui, selon la présentation officielle de HBO, se «déroulera dans le monde du ‘Ça’ de Stephen King», avec la volonté d’étendre la vision portée par le réalisateur Andy Muschietti dans les films «Ça» et «Ça : Chapitre 2», sortis en 2017 et 2019 avec Bill Skarsgard dans le rôle du clown maléfique Pennywise. Les téléspectateurs devraient en apprendre plus sur l’histoire de la ville de Derry, dans le Maine, ainsi que sur les origines de celui qui tourmente ses habitants depuis des décennies.

La série «Welcome to Derry» est développée par Jason Fuchs, Andy Muschietti, et sa sœur Barbara Muschietti. Jason Fuchs est en charge de l’écriture du scénario, et Andy Muschietti s’occupera de la réalisation. Pour ceux qui se poseraient la question, Bill Skarsgard a déjà annoncé qu’il ne reprendrait pas le rôle de Pennywise dans la série. Ce qui est bien dommage.