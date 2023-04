Emily Ratajkowski revient sur son expérience d'actrice et fustige Hollywood

La mannequin Emily Ratajkowski s’est confiée sur son expérience d’actrice à Hollywood, un univers «pourri» où elle se sentait comme un «morceau de viande».

«Hollywood est un monde pourri». La mannequin Emily Ratajkowski est revenue, à l’occasion d’une interview accordée au Los Angeles Times, sur les raisons qui l’ont poussée à mettre un terme à sa carrière d’actrice. La trentenaire disparue des écrans depuis 2019, après avoir fait ses débuts au cinéma dix ans plus tôt dans «Gone girl» de David Fincher, au côté de Ben Affleck, enchaînant ensuite plusieurs seconds rôles («We Are Your Friends» et «I Feel Pretty»), y fustige l’industrie cinématographique.

Comme plusieurs actrices avant elle, elle y dépeint un univers impitoyable avec les femmes. Revenant sur sa propre expérience, Emily Ratajkowski explique s’être «sentie comme un morceau de viande que les gens jugeaient en disant :" A-t-elle autre chose que ses [seins]? "».

Un morceau de viande qui devait être «digestible pour les hommes puissants d'Hollywood», estime-t-elle. Evoquant par ailleurs son agent et son manager, qu'elle a licencié en 2020, elle confie qu'elle «ne leur faisait pas confiance». Et de poursuivre : «Je me disais : "Je peux gérer la réception d'appels téléphoniques. Je vais prendre ces décisions. Aucun de vous ne connais ce qui me tient à cœur. Et vous détestez tous les femmes"». Un monde dont elle a finalement préféré s'éloigner.