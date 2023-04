Star Wars : trois nouveaux films en préparation, dont un avec Daisy Ridley

La société Lucasfilm a profité de l’évènement Star Wars Celebration organisé à Londres pour annoncer le développement de trois nouveaux films. Dont une suite de «Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker», avec Daisy Ridley.

La vie reprend dans la galaxie. C’est lors de l’évènement Star Wars Celebration organisé à Londres que Lucasfilm a annoncé la mise en chantier de trois nouveaux projets cinématographiques d’envergure. Avec un premier film piloté par James Mangold, dont l’action se situera 25.000 ans avant les événements de la saga, à la rencontre du premier Jedi. Le créateur de «The Mandalorian», Dave Filoni, sera en charge d’un long métrage centré autour de la Nouvelle République et de l’organisation Imperial Remnant – nom donné à ce qui restait de l’Empire après la mort de Palpatine – avec une histoire située entre «Le Retour du Jedi» et «Le Réveil de la Force».

Le film qui a retenu toute l’attention reste toutefois le projet qui verra Daisy Ridley reprendre le rôle de Rey, dans une suite directe de «Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker». Réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, le long métrage se déroulera 15 ans après les événements du film précédent, et suivra la manière dont elle tente de reconstruire l’ordre des Jedi. Steven Knight (Peaky Blinders) sera à l’écriture du scénario.

Aucune information n’a en revanche été donnée à propos des projets de films développés par Patty Jenkins (Wonder Woman), Kevin Feige (Marvel Studios), Rian Johnson (Les Derniers Jedi) et Taika Waititi (Thor : Ragnarok).