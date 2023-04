The Mandalorian : Dave Filoni évoque la conclusion de la saison 3, et l'avenir de la série (SPOILERS)

Présent lors de la Star Wars Celebration à Londres, Dave Filoni, le producteur de «The Mandalorian», a affirmé que les téléspectateurs devraient être satisfaits de la fin de la saison 3.

L’excitation est palpable. Il ne reste que deux épisodes à découvrir avant la conclusion de la saison 3 de «The Mandalorian». Et si on en croit les propos du producteur de la série, Dave Filoni, les téléspectateurs ne devraient pas être déçus. «J’espère qu’ils vont aimer. Je pense qu’ils auront beaucoup de choses en tête après cela», a-t-il déclaré lors d’une interview avec le site américain Collider.

«Les fans vont avoir beaucoup de choses à digérer, et je pense que dans une bonne conclusion, il y a un moment où on est tellement impliqué qu’on se réjouit et vous avez un sentiment de satisfaction. Et il y a aussi ce moment où vous repensez à tout ce que s’est passé. Peut-être que vous commencez à voir les choses différemment, et que vous réalisez que c’est la fin. Mais vous savez aussi qu’il y a d’autres événements qui se déroulent dans la galaxie», poursuit-il.

Est-ce que cela veut dire que Bo-Katan Kryse, qui vient de récupérer le Darksaber, et de rallier ses anciens compagnons d’armes, va réussir à reprendre le contrôle de la planète Mandalore au nom de tous les Mandaloriens ? Quels sont les autres aventures qui attendent Din Djarin et Grogu une fois que leur mission sera remplie ? Nul doute que les fans sont impatients de découvrir ce que les deux derniers épisodes vont leur offrir.

Dave Filoni a aussi profité de cet entretien pour évoquer l’avenir de «The Mandalorian» qui, selon le réalisateur Rick Famuyiwa, serait déjà entrée en post-production de la saison 4. Aussi, le producteur a souligné que Jon Favreau a déjà annoncé avoir terminé d’écrire les scripts du prochain chapitre. Mais qu’il était trop tôt à l’heure actuelle pour annoncer une date de lancement du tournage. Une chose est certaine toutefois : «The Mandalorian» n’a pas fini d’explorer la galaxie.