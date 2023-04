Succession : Brian Cox a son idée sur ce qui attend les enfants de Logan Roy (SPOILERS)

La saison 4 de «Succession» est la dernière. Avec la mort de Logan Roy dans l’épisode 3, la guerre de l’héritage qui se jouait entre lui et ses légataires vient de prendre un tournant inattendu. Et Brian Cox, qui incarnait le patriarche à l’écran, a son idée sur la conclusion de la série.

Un des meilleurs personnages du petit écran n’est plus de ce monde. Brian Cox vient d’apparaître pour la dernière fois sous les traits de Logan Roy dans l’épisode 3 de la saison 4 de «Succession». Le magnat des médias est décédé d’un arrêt cardiaque dans l’avion qui l’emmenait à Stockholm où il devait rencontrer le génie de la tech, Lukas Mattson, pour finaliser la vente de son empire. Et ce au grand désespoir de ses enfants qui mettaient tout en œuvre pour tenter de lui mettre des bâtons dans les roues.

Maintenant que le patriarche est mort, que va-t-il advenir des enfants de la famille Roy ? Interrogé par le site américain Deadline, Brian Cox s’est confié sur la manière dont, selon lui, les choses allaient se dérouler pour Roman, Shiv et Kendall (et Connor). «Je suspecte que ce ne sera pas les enfants», explique-t-il à propos de l’identité de ceux qui vont hériter de l’empire de Logan Roy. «Je pense qu’ils vont être bloqués. À la fin, ils seront bloqués, à cause de cette histoire avec la famille Pierce qui était une idée totalement stupide de toute manière, et qu’ils ont mal négocié. C’était leur dernière grossière erreur et je les vois traverser une tempête de m…. », poursuit l’acteur britannique.

Brian Cox est persuadé que, dans les 7 épisodes qui restent avant que la série ne touche à sa fin, les enfants Roy vont avoir de nombreuses désillusions. «Je pense qu’ils vont traverser d’autres galères. Donc je ne crois qu’ils finiront par reprendre la main sur l’empire familial. Donc l’autre alternative, c’est Mattson je suppose, si cela fonctionne. Et un autre scénario implique la décision de Tom et Greg, où vont-ils aller ? Dans quelle direction ? Et que va faire Tom alors que sa relation avec son épouse (Shiv) est plus que jamais dysfonctionnelle ?», se demande-t-il.