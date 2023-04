Ahsoka : tout savoir sur les deux Jedi Noirs aperçus dans la bande-annonce

La bande-annonce de la série «Ahsoka» avec Rosario Dawson a permis de dévoiler le visage de deux antagonistes maniant le sabre laser et maîtrisant la Force, Baylan Skoll et Shin Hati. Qui sont-ils précisément ? Voilà tout ce que l’on sait à leur sujet.

De redoutables adversaires. La série «Ahsoka» verra Rosario Dawson reprendre le rôle de la célèbre Jedi, ancienne disciple d’Anakin Skywalker, au moment où elle perçoit l’imminence d’un danger après la chute de l’Empire. Cette menace porte un nom, le Grand Amiral Thrawn – qui sera incarné par Lars Mikkelsen – qui chercherait à s’imposer comme le digne successeur de l’Empire galactique.

Aussi, deux antagonistes ont fait leur apparition dans la bande-annonce dévoilée lors de l’événement Star War Celebration organisé à Londres, Baylan Skoll et Shin Hati. Tous deux ont la particularité de manier des sabres lasers de couleur orangée, et d’être sensible à la Force. Mais qui sont-ils exactement ? Cela reste flou, mais certains détails laissent entendre qu’ils pourraient être des Jedi Noirs.

Qu’est-ce qu’un Jedi Noir ?

D’après les informations dévoilées à Londres, Baylan Skoll semble être un Jedi Noir, qui peut être également appelé un Jedi Perdu, c’est-à-dire un ancien Jedi ayant fait le choix de nier le Côté lumineux de la Force pour basculer du Côté Obscur. Il aurait réussi à survivre à l’Ordre 66 avant d’emprunter ce chemin vers l’obscurité, et de finalement s’allier au Grand Amiral Thrawn. Son apprentie, Shin Hati, ne semble être venue au monde qu’après le massacre du Temple Jedi, ce qui indique qu’elle a été choisie par Baylan après la Purge.

Attention, un Jedi Noir n’est pas un Sith. En revanche, il peut lui arriver de suivre de nombreuses règles de l’Ordre Sith, comme la Règle des Deux – qui impose un Apprenti à chaque Maître – ou encore certaines techniques de combat leur permettant d’approfondir leurs connaissances de la Force. Selon le Comte Dooku, la différence majeure entre un Jedi Noir et un Sith était que ces derniers ne connaissaient pas la peur.