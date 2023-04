«Star Wars : Visions» : Camille Cottin intègre la saison 2 de la série animée

Camille Cottin a la force avec elle. La comédienne française fait partie du casting de la saison 2 de la série animée «Star Wars : Visions», qui sera diffusée à partir du 4 mai sur Disney+.

Elle n’en finit plus de séduire Hollywood. Après avoir joué dans la série «Killing Eve», donné la réplique à Matt Damon dans «Stillwater» et figuré au casting de «House of Gucci» avec Lady Gaga et Adam Driver, Camille Cottin rejoint l’univers Star Wars.

La comédienne française révélée par «Connasse» puis «Dix pour cent», fait partie de la saison 2 de la série animée «Star Wars : Visions», dont la bande-annonce a été dévoilée le week-end dernier à Londres lors de la convention Star Wars Celebration, et qui sera intégralement diffusée sur Disney+ à partir du 4 mai prochain. Une date qui n’est pas anodine pour tous les fans, puisqu’il s’agit de la journée officielle Star Wars.

Un épisode intitulé «The Spy Dancer»

Ce projet innovant offre un regard original sur la saga intergalactique, en proposant neuf courts-métrages réalisés par plusieurs studios du monde entier, dont le studio d’animation français La Cachette («Ernest et Célestine : le voyage en Charabie»). Ce dernier a imaginé un épisode, intitulé «The Spy Dancer», pour lequel Camille Cottin doublera l’un des personnages. Le comédien Lambert Wilson donnera également de la voix.

Réalisé par Julian Chheng, il racontera l’histoire d’une mystérieuse danseuse qui officie dans un cabaret depuis que l’Empire règne. Un personnage inspiré par Mata Hari et Josephine Baker.