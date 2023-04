Stranger Things : un dessin animé dérivé de la série va voir le jour

Une série animée dérivée de «Stranger Things», et inspirée des dessins animés des années 1980, est actuellement en développement. Elle sera pilotée par les frères Duffer, les créateurs de la série originale qui touchera à sa fin à l’issue de la saison 5.

Un univers en pleine croissance. Alors que «Stranger Things» arrivera à sa conclusion avec la saison 5, dont le tournage est imminent, les fans seront ravis d’apprendre que le monde créé par les frères Duffer va se poursuivre sous la forme d’un dessin animé, réalisé dans la veine que ceux des années 1980 (Musclor, Cosmocats, Transformers, etc.). Les fameux «dessins animés du samedi matin» de leur enfance, précisent-ils dans un communiqué publié par le site américain Variety.

«Nous avons toujours rêvé d'un ‘Stranger Things’ dans la veine des dessins animés du samedi matin que nous avons aimés en grandissant, et voir ce rêve se réaliser a été absolument passionnant. Nous ne pouvions pas être plus impressionnés par les propositions d’Eric Robles (le producteur) et ses équipes – les scripts et la création artistique sont incroyables, et nous sommes impatients de pouvoir vous en dire plus ! L’aventure continue…», peut-on lire.

Actuellement en production, le tournage de la saison 5 de «Stranger Things» doit commencer en mai ou en juin. Selon plusieurs médias américains, la diffusion pourrait être lancée dans le courant de l’année 2024, voir début 2025. En décembre, Noah Schnapp a révélé au site américain Forbes que «Stranger Things» se terminerait avec son personnage, Will Buyer, au cœur de l’action.

«Je peux juste vous dire que je suis excité de ce qui va advenir. Je trouve qu’ils ont fait un travail merveilleux avec le personnage de Will cette saison, et tout a été traité magnifiquement. La façon dont la série se termine est tout simplement parfaite – l’histoire a débuté avec Will, et elle se terminera avec Will», a-t-il déclaré.