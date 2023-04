Canal+ annonce le lancement du tournage de sa nouvelle série «Les Sentinelles»

Canal+ vient d’annoncer le lancement du tournage de la série «Les Sentinelles», sa nouvelle Création Originale qui suivra une brigade de soldats aux capacités augmentées à l’aube de la Première Guerre mondiale.

Un récit plein de promesses, tiré d'une BD signée Dorison qui les a toutes tenues. Canal+ a annoncé le lancement du tournage de sa nouvelle Création Originale, une série fantastique en huit épisodes baptisée «Les Sentinelles», créée par Guillaume Lemans et Xabi Molia, qui plongera les téléspectateurs à l’aube de la Première Guerre mondiale, au moment où une brigade de soldats augmentés s’apprête à voir le jour. Le tournage doit durer 16 semaines, et se déroulera à Paris et dans sa région.

La série réunit Louis Peres, Thibaut Evrard, Kacey Mottet-Klein et Carl Malapa au sein d’une brigade de soldats aux capacités augmentées à l’aube de la Première Guerre mondiale. pic.twitter.com/6dve7Rh5WM — CANAL+ (@canalplus) April 12, 2023

Voici le synopsis officiel : «Au début de la Première Guerre mondiale, le soldat Gabriel Ferraud, grièvement blessé, est sélectionné pour participer à un programme de recherche ultra-secret de l’armée française qui vise à créer des combattants d’un genre nouveau. Après qu’on lui a inoculé un sérum à l’origine mystérieuse, Gabriel se voit doté de capacités inédites. Désormais plus fort, plus rapide, plus résistant qu’un être humain normal, il intègre une unité d’élite composée de soldats augmentés : les Sentinelles. Mais il est très vite confronté à une réalité terrifiante qui risque de faire basculer le sort de la guerre.»

Au casting, les abonnés retrouveront notamment Louis Peres, Thibaut Evrard, Kacey Mottet Klein, Carl Malapa, Olivia Ross, Ouassini Embarek, Pauline Etienne, Nastya Golubeva, ou encore Noam Morgensztern. Aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.