House of the Dragon : le tournage de la saison 2 officiellement lancé

Le tournage de la saison 2 de «House of the Dragon» a été officiellement lancé, rapporte le compte Twitter de la série. Une excellente nouvelle pour les fans, impatients de se replonger dans la guerre civile qui se prépare à Westeros.

Ça va être le feu. C’est via le compte Twitter officiel de la série que le lancement du tournage de la saison 2 de «House of the Dragon», dont la diffusion est prévue pour l’été 2024, a été annoncé ce mardi. Le message présente une photo avec une vue de l’arrière du décor de la salle du trône de fer. «Il est temps de revenir à Port-Réal», peut-on lire en légende.

It's time to return to King's Landing.





Season 2 of #HouseoftheDragon is now in production. pic.twitter.com/Djw7sBd0W8 — HBO Max (@hbomax) April 11, 2023

Lancée en août dernier, la première saison de «House of the Dragon», qui raconte la guerre de succession sanglante qui va opposer les partisans de Rhanyera Targaryen à ceux d’Aegon II Targaryen, l’enfant né du second mariage de Viserys Ier (père de Rhanyera) avec Alicent Hightower, a rencontré un succès colossal sur la chaîne américaine HBO. Cela n’a toutefois pas empêché la production d’annoncer que le deuxième chapitre ne compterait que huit épisodes au lieu des dix initialement prévus.

«House of the Dragon est de retour. Nous sommes ravis de retrouver les équipes de la première saison, ainsi que de nouveaux talents des deux côtés de la caméra. Vos personnages préférés seront bientôt de nouveau réunis autour des tables du conseil, vous pourrez les voir marcher auprès de leurs armées et partir au combat à dos de dragon. Nous avons hâte de partager ces nouvelles aventures avec vous», a déclaré Ryan Condal, co-créateur, showrunner et producteur exécutif de la série, via un communiqué.