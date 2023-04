CANAL+ : le groupe annonce un partenariat historique avec Apple TV+

Le groupe CANAL+ a annoncé ce jeudi 13 avril la signature d'«un partenariat stratégique pluriannuel, unique au monde» avec Apple TV+, qui va permettre à tous ses abonnés d’accéder aux contenus de la plate-forme américaine.

Une excellente nouvelle pour les abonnés à CANAL+. Le groupe a annoncé ce jeudi que, dès le 20 avril prochain, toutes les offres CANAL+ allaient s'enrichir avec l’arrivée d’Apple TV+, le service de streaming d’Apple.

Autrement dit, l’ensemble des contenus d’Apple TV+ sera offert à tous les abonnés CANAL+ en France métropolitaine. A noter que l’intégralité des nouveaux abonnés CANAL+ bénéficieront également d’Apple TV+ inclus dans leur offre, à compter de leur souscription.

L'ensemble des contenus d’Apple TV+ pourra être visionné directement sur myCANAL, et dans l’univers CANAL+ des décodeurs des partenaires et des décodeurs CANAL+.

Des séries et des films haut de gamme

Les abonnés CANAL+ pourront ainsi profiter des nouvelles séries événement d’Apple TV+, à l’instar de «Ghosted» avec Chris Evans et Ana de Armas, qui sera disponible dès le 21 avril.

Ce même jour, les fans du manga à succès «Les Gouttes de Dieu» auront également rendez-vous avec la version anime franco-japonaise en série, mettant en scène une course à l'héritage dans le monde de l’œnologie.

Le 5 mai, ce sera au tour de «Silo», la série de science-fiction très attendue avec Rebecca Ferguson, adaptée de la trilogie dystopique de Hugh Howey qui sera présentée en avant-première ce 14 avril dans le cadre du festival CANNESERIES.

Les abonnés CANAL+ pourront également retrouver des séries emblématiques d’Apple TV+ comme «The Morning Show», «Ted Lasso», mais aussi «Téhéran», «Liaison», «See», «Severance», «For All Mankind» et «Foundation» ainsi que des films primés comme «CODA», lauréat de l’Oscar du meilleur long-métrage, ou des succès comme «Greyhound», «Finch», «Luck», «Causeway», «Emancipation», «Tetris» et bien plus encore.

De plus, tout au long de cet accord pluriannuel, le Groupe CANAL+ diffusera sur sa chaîne CANAL+ des séries Apple Original, dont «The Morning Show» dès le 20 avril, ou encore «Téhéran» et «Foundation».

«Apple est l’une des plus belles marques du monde et nous sommes fiers d’y associer aujourd’hui la marque CANAL+, a déclaré Maxime Saada, Président du Directoire du Groupe CANAL+. Pour la première fois de son histoire, le Groupe CANAL+ a choisi d’offrir l’accès aux contenus d’une plate-forme partenaire à tous ses abonnés en France. Avec ce partenariat historique, nous consolidons à la fois notre métier d’agrégateur, via la distribution d’Apple TV+, et notre métier d’éditeur, avec la diffusion de séries Apple Original sur notre chaîne CANAL+, pour le plus grand plaisir de nos abonnés.»